Formalnie negatywnym czynnikiem dla rubla jest ograniczenie sprzedaży głównej obecnie waluty, w której handlują rosyjskie firmy - chińskiego juana przez Bank Rosji w lipcu w związku z dublowaniem transakcji z Funduszem Opieki Narodowej. Biorąc pod uwagę kompensowanie nowych wielkości zakupów walut obcych przez ministerstwo finansów Federacji Rosyjskiej w ramach reguły budżetowej, bank centralny wrzuca obecnie dziennie na rosyjski rynek walutę obcą o równowartości 3 miliardy rubli (34,08 mln dol.).

„Zaprzyjaźnione" kraje odmawiają Rosji

Zmniejszenie interwencji Banku Rosji oraz negatywny czynnik zmniejszonej aktywności eksporterów nakładają się na negatywny wpływ na kurs rubla decyzji rządu rosyjskiego o złagodzeniu wymogów dla eksporterów w ramach obowiązkowej odsprzedaży części zysków walutowych. A to z kolei ma związek ze spadającymi zyskami. Dlatego od czerwca koncerny surowcowe mogą gromadzić wpływy z eksportu na swoje konta w uprawnionych bankach w Rosji w wysokości 60 proc. zysku, zamiast dotychczasowych 80 proc.

Reuters przypomina, że w sankcje utrudniają w tym roku skup walut przez rosyjskie firmy importowe. W obawie przed wtórnymi sankcjami USA banki z „zaprzyjaźnionych” krajów (Chiny, Turcja, republiki Azji Środkowej) przestały w ogóle lub znacznie ograniczyły obsługę rosyjskich firm.

Od połowy czerwca nasiliły się do tego konsekwencje amerykańskich sankcji nałożonych na giełdę w Moskwie. Doprowadziły one do ​​zawieszenia obrotu walutami amerykańskimi, euro i dolarem hongkońskim, trudności technicznych i opóźnień w transferze środków walutowych za granicą. A to tylko nasiliło „niechęć” części instytucji finansowych „zaprzyjaźnionych” krajów do angażowania się w nową specyfikę obsługi Rosji. Stąd najczęściej odmowy przyjmowania płatności od klientów z Federacji Rosyjskiej.