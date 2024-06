Kilka poprzednich dni było trudnych dla złotego, ale środowe dane o inflacji z USA odwracają trendy na rynku walut. Majowy odczyt sięgnął 3,3 proc. rok do roku wobec oczekiwanych 3,4 proc. Miesiąc do miesiąca ceny nie wzrosły. – Kolejny lepszy od oczekiwań odczyt inflacji w USA potwierdza, że Stany Zjednoczone są na ścieżce do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w tym roku – komentują analitycy Portu.

Na powyższe dane gwałtownie zareagował rynek walut. Kurs głównej pary zwyżkuje o 0,7 proc., do 1,082. USD/PLN zniżkuje z kolei o 1 proc., do 4 zł, a euro o 0,3 proc., do 4,32 zł.