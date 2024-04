Dolar wciąż zyskuje po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji w USA. Notowania głównej pary walutowej na początku tygodnia były powyżej 1,085, ale po kilku dniach zniżki zbliżają się do 1,065. Obecnie kurs eurodolara jest na najniższych poziomach w tym roku, a poprzednio w tych okolicach był w listopadzie.

Spadek EUR/USD to kiepska wiadomość dla złotego. Dolar w trzy dni wzbił się z 3,925 do niemal 4 zł. Złoty pozostaje jednak stabilny do euro, oscylującego wokół 4,26 zł.