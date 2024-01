W czwartek po południu inwestorzy za dolara płaca 4,036 zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. wobec zamknięcia ze środy. Dolar staje się też mocniejszy w zestawieniu z euro - notowania głównej pary walutowej spadły poniżej 1,085. Gdyby EUR/USD dotrwał do końca dnia przynajmniej na tym poziome, dolar byłby najmocniejszy wobec euro w tym roku w cenach zamknięcia.

Mimo osłabienia do dolara, kurs euro po południu lekko zniżkuje, do 4,37 zł. Kluczowym wydarzeniem dnia było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. EBC stoi na stanowisku, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o cięciach stóp, ale możliwe to będzie w wakacje.