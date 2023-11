We wtorek kurs eurodolara starał się wyjść powyżej 1,10. Na koniec dnia się to nie udało, ale i tak euro pokonało dolara. W środę z kolei ruch na północ EUR/USD był kontynuowany. Eurodolar wyszedł na nowe lokalne szczyty intraday i zarazem najwyższe poziomy od pierwszej połowy sierpnia. Po południu obserwujemy jednak cofnięcie. Kurs EUR/USD sięga 1,096, co oznacza zniżkę o 0,3 proc. - Wydaje się, że dopóki kurs utrzymuje się powyżej strefy 1,0960, należy oczekiwać dalszych wzrostów. Dopiero ewentualne cofnięcie poniżej mogłoby doprowadzić do głębszej korekty w kierunku 1,0920, bądź 1,0840 – komentują eksperci XTB.

Reklama

Czytaj więcej Waluty Dolar traci w oczach Kurs amerykańskiej waluty znalazł się w pierwszej połowie tygodnia na poziomach najniższych w tym roku.

Słabszy dolar i KPO

Złoty, który zanotował bardzo udaną sesję we wtorek, w środę traci na wartości. Kurs dolara sięga 3,96 zł, co oznacza 0,7-proc. zwyżkę USD/PLN. EUR/PLN zyskuje 0,5 proc., do 4,34 złotych za euro. Zdaniem ekspertów złotego w ostatnich dniach wspierały informacje na temat uruchomienia transferów z KPO oraz słabsze zachowanie amerykańskie waluty.