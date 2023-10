RPP obniżyła stopy procentowe po raz drugi z rzędu, tym razem o 25 pkt baz. i była to decyzja zgodna z oczekiwaniami większości analityków, aczkolwiek prognozy były mocno zróżnicowane. Część z nich zakładała np. utrzymanie dotychczasowego poziomu, inni – obniżkę nawet o 75 pkt baz.

Eurodolar odbija

Poranek dla złotego był kiepski – kurs USD/PLN przekraczał nawet pułap 4,44 zł, z kolei za euro chwilami płacono blisko 4,65 zł. Złoty jednak zaczął umacniać się przed południem, głównie dzięki dobremu zachowaniu euro do dolara. Wygląda na to, że kurs głównej pary walutowej w końcu znalazł dno w trwającym już od połowy lipca trendzie spadkowym. Pod koniec dnia euro kosztowało 1,05 dolara, czyli o 0,4 proc. więcej niż we wtorek na zamknięciu.

Udany dzień dla złotego

Ostatecznie środa zapisze się jako udany dzień także dla złotego. Krajowa waluta umocniła się w reakcji na decyzję RPP, jednak ruch ten był krótkotrwały i kurs USD czy EUR wrócił w okolice poziomów sprzed ogłoszenia decyzji o obniżce stóp. Po południu kurs dolara zniżkuje o 0,8 proc., do 4,38 zł. Notowania euro maleją z kolei o 0,4 proc., do 4,60 zł, natomiast franka szwajcarskiego do 4,78 zł.