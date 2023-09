Kurs złotego nieco mocniejszy o poranku

W środę o poranku kurs złotego w relacji do dolara kształtuje się na poziomie 4,35. To o 0,1 proc. mniej niż wczoraj. Z kolei kurs złotego w zestawieniu z euro jest już poniżej 4,60 zł. Oznacza to spadek o prawie 0,2 proc. Najmocniej kurs złotego wygląda w zestawieniu z frankiem. Nasza waluta umacnia się o ponad 0,2 proc. i za franka trzeba płacić 4,74 zł.

Reklama

Parkiet

Poranne ruchy na rynku walutowym mogą nieco zaskakiwać. Teoretycznie bowiem presja na osłabienie złotego wciąż jest spora. Dolara pozostaje silny, a na światowych rynkach nadal panują nerwowe nastroje.

- Globalne podbicie awersji do ryzyka wynika ze wzrostu rentowności długu po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed. Rynek „żyje” korektą założeń wobec docelowego poziomu stóp i okresu ich obowiązywania. Dolar testuje 10-miesięczne maksima, co rzutuje na nastroje wokół walut emerging markets. Złoty pozostaje jednak stabilny - wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.