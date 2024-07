Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że 14 lipca 2023 w aplikacji mObywatel 2.0 pojawił się elektroniczny pełnoprawny dokument tożsamości, czyli mDowód. Od tego dnia mDowód został zrównany z dowodem tradycyjnym i każdy obywatel ma prawo się nim okazywać. Dzięki niemu można potwierdzać swoją tożsamość w Polsce za pomocą telefonu między innymi w banku, urzędzie czy u notariusza. Plastikowy dowód przydaje się obecnie w dwóch sytuacjach: za granicą i podczas składania wniosku o nowy dowód osobisty.

Resort zwraca uwagę, że każdy mDowód posiada certyfikat, który umożliwia korzystanie z aplikacji i służy do potwierdzania tożsamości. To właśnie za jego pomocą szyfrowane są dane osobowe. Certyfikat uzyskujemy w momencie, gdy dodajemy do aplikacji pierwszy dokument. Jest on ważny przez rok.



Jak odnowić certyfikat mDowodu i profil mObywatel

MC podkreśla, że od wersji 4.36.1 ułatwiono sposób odnowienia certyfikatu mDowodu i profilu mObywatel. „Za pomocą przycisku Uzyskaj nowy zrobisz to w kilka sekund. Znajdziesz go na ekranie głównym przy komunikacie o konieczności aktualizacji profilu. Jeżeli na ekranie nie widzisz informacji o wygasającym profilu, przejdź do zakładki Więcej, a następnie wybierz Wydane certyfikaty” - wyjaśnia resort.



„Jeśli nie widzisz możliwości aktualizacji, sprawdź w zakładce Wydane certyfikaty, do kiedy ważny jest twój aktualny certyfikat. Możliwość aktualizacji pojawi się na 14 dni przed wygaśnięciem obecnego” - dodano w komunikacie.