Wybór projektów a ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej stanowi jeden z fundamentów ustrojowych demokratycznego państwa prawnego. Prawo to nie ma jednak charakteru absolutnego i w obliczu konieczności zagwarantowania, aby proces wyboru projektów do dofinansowania mógł przebiegać sprawnie i uczciwie, musi ono doznawać pewnych ograniczeń.