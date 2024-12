Mniejsze zapotrzebowanie na prawników, a płace wyższe. Nowy raport

Choć w mijającym roku było mniej ogłoszeń poszukujących prawnika do pracy, co wynika przede wszystkim z usprawnień techniczno-organizacyjnych, to jednak widać podwyżki stawek wynagrodzenia - wynika z raportu firmy Grafton Recruitment.