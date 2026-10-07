Obowiązek polegający na utrzymywaniu we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie działki wynika z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz pośrednio z Konstytucji RP – informuje Forsal. W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie przeprowadzać zabiegi oraz cięcia korekcyjne, pielęgnacyjne lub techniczne, w sposób możliwie najmniej szkodzący roślinom i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz przepisami. Jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji, powinien powierzyć to zadanie fachowcom.

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Kiedy można domagać się odszkodowania od właściciela drzew?

Jak wyjaśnia Forsal, odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane przez drzewa opiera się na zasadzie winy. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego osoba, która ze swojej winy wyrządziła komuś szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia. Kluczowe jest więc wykazanie, że właściciel zaniedbał swoje obowiązki, np. ignorując oznaki choroby drzewa lub pozostawiając na nim gałęzie, które stwarzały zagrożenie.

Jeśli jednak szkody powstały w wyniku działania siły wyższej, np. podczas wystąpienia nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, a stan drzewa nie wynikał z zaniedbań właściciela, w takim przypadku nie ponosi on odpowiedzialności. Właściciel nie odpowiada również za naturalnie spadające kasztany, szyszki i liście.

Co zrobić, gdy drzewo stwarza zagrożenie?

Jeżeli natychmiastowe usunięcie zagrożenia jest niemożliwe, na przykład z powodu oczekiwania na zezwolenie lub przyjazd specjalistów, właściciel działki powinien poinformować o istnieniu zagrożenia, np. wywieszając kartkę. Dzięki temu jest w stanie uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej. Ostrzeżenie musi być jednak czytelne i dobrze widoczne. Właściciel może również wygrodzić niebezpieczny obszar taśmą lub barierkami.