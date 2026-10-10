W trakcie rozbudowy autostrada będzie cały czas przejezdna. Kierowcy muszą jednak przygotować się na zwężenia pasów, ograniczenie do 70 km/h oraz odcinkowe pomiary prędkości.

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Rozbudowa autostrady A2. Pojawi się rekordowy OPP

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na odcinku Dzierzgów – Niesułków na obydwu nitkach autostrady A2, podaje Interia powołując się na dane z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Na jezdni w stronę Warszawy pomiarem objęty zostanie odcinek o długości 29 km, natomiast na jezdni w kierunku Łodzi – odcinek o długości 30 km. Pomiar odbywać się będzie od węzła Stryków na południowy wschód od Łodzi do zjazdu z autostrady A2 na Łowicz i Skierniewice.

Inny, zaskakująco długi OPP, pojawi się na odcinku Koszajec – Michałówek w obydwu kierunkach. Jego początek wyznaczony zostanie zaraz za Pruszkowem, a koniec – przed zjazdem z A2 w kierunku Łowicza i Skierniewic. Oznacza to, że długość tego odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie aż 48 km.

Rekordowy OPP na autostradzie A2 możliwy już wkrótce

Na ten moment nie ma jeszcze konkretnej daty uruchomienia planowanych zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Do 13 października zainteresowane firmy mają czas, aby składać swoje oferty w przetargu na prace przy trzech OPP.

Zadania dotyczące utworzenia odcinkowego pomiaru prędkości na remontowanej autostradzie A2 są przewidziane jeszcze na ten rok, podaje Interia powołując się na informacje z CANARD.

GDDKiA rozbuduje autostradę A2 między Łodzią i Warszawą

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą, jak podaje GDDKiA, obejmie łącznie 92 km drogi, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km to prace na wysokości węzła Łódź Północ.

Prace będą się odbywać na następujących odcinkach:

węzeł Grodzisk Mazowiecki – węzeł Konotopa (17,2 km),

węzeł Łódź Północ - węzeł Łowicz (27,9 km),

węzeł Łowicz - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km),

granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Grodzisk Mazowiecki (25,5 km).

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to niemal 1,5 mld zł.

– Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych inwestycji ostatnich lat. W jej trakcie konieczne będzie uwzględnienie szeregu czynników, które nie występują na „normalnych” budowach. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym. To z kolei wymusi opracowanie i wdrożenie skomplikowanej i bardzo precyzyjnej czasowej organizacji ruchu, która zapewni maksymalnie efektywny przejazd samochodów – zaznacza GDDKiA w komunikacie dotyczącym rozbudowy autostrady A2.