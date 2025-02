— To znaczy, że tylko w 2024 roku pozyskaliśmy dodatkowych ponad 200 mln pasażerów. I to pomimo wysokich cen biletów, kłopotów z dostawami samolotów i napięć geopolitycznych — komentował tę statystykę Oliver Jankovec, prezes Airports Council International Europe, siostrzanej organizacji Międzynarodowego Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) tyle, że zrzeszającej lotniska. — Rok 2024 pokazał jednocześnie, że pasażerowie podróżują nadal raczej w celach turystycznych oraz korzystają najchętniej z oferty linii niskokosztowych — dodał Olivier Jankowec.

Pandemiczna zapaść w lotnictwie już Polski nie dotyczy

W tej sytuacji ze wzrostem na poziomie ponad 15,6 proc. polski rynek znalazł się w ścisłej czołówce europejskich portów, które pandemiczną zapaść mają ze sobą.

Rekordzistami są jednak lotniska uzbeckie i kazachskie, które w porównaniu z rokiem 2019 odprawiły o kilkaset procent pasażerów więcej, niż przed pandemią. Jaki jest tego powód? Bardzo prosty. Są to porty transferowe dla Rosjan, którzy wcześniej mało tam latali. A to tam właśnie oraz w Serbii i w Turcji najczęściej odprawiają się Rosjanie podróżujący po świecie, ponieważ z ich kraju loty bezpośrednie do większości krajów Europy, niektórych w Azji, oraz do USA zostały bezterminowo wstrzymane.

Rynek lotniczy dwóch prędkości

Ale ze złych wiadomości jest ta, że ruch nie wrócił aż do 47 proc. europejskich portów, w tym do wielkich centrów przesiadkowych w Niemczech i Francji. W przypadku do portów mniejszych, odprawiających poniżej 40 mln pasażerów jest to nadal minus 34 proc.