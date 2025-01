CPK za 131,7 mld złotych. Lotnisko ruszy w 2032 roku, razem z szybką koleją

Czytaj więcej Transport Nazwa Lotnisko Chopina zostanie. Tylko będzie w Baranowie Nowe plany dla PPL i CPK są całkowitym odwróceniem pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczących przyszłości Lotniska Chopina, zarządzającego nim PPL oraz inwestora zagranicznego w CPK. Nowy port w Baranowie zostanie wybudowany za polskie pieniądze.

Po weryfikacji zaawansowania Programu CPK zmniejszono planowane wydatki w formie emisji obligacji w kolejnych latach. W aktualizacji Programu maksymalna roczna wartość zaangażowania Skarbu Państwa w tej formie wynosi ok. 11,5 mld zł. Wcześniej było to ponad 13 mld zł. Do 2032 r. wartość planowanych inwestycji lotniskowych CPK to 42,7 mld zł. Urealniony harmonogram zakłada uruchomienie Lotniska CPK – zintegrowanego z podziemnym dworcem kolejowym – w 2032 r.

Natomiast w 2032 r. mają zakończyć się testy systemów i procesy certyfikacji lotniska. Wtedy ma ono być administracyjnie i organizacyjnie gotowe do uruchomienia, co oznacza, że zakończenie budowy musi nastąpić co najmniej kilka miesięcy wcześniej.

34 mln pasażerów rocznie na lotnisku

Program przewiduje środki na budowę terminala pasażerskiego, który w pierwszym etapie umożliwi obsługę do 34 mln pasażerów rocznie.

Według prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), które cały czas są aktualizowane, taka przepustowość wystarczy przynajmniej do końca 2035 r. W kolejnych etapach ma ona wzrosnąć do 44 mln osób. Co ważne dla przyszłych pasażerów, rozbudowa jest możliwa bez istotnego wpływu na prowadzone operacje lotnicze.