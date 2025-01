Cyberataki w przestrzeni lotniczej. Hakerzy znów zaatakowali nad Polską

Zdaniem Petera Laytona z brytyjskiego Royal United Services Institute zakłócanie sygnału GPS ma nie tylko utrudnić cywilne operacje lotnicze w naszej części Europy. Jest także, a być może nawet przede wszystkim, środkiem obronnym przeciwko ukraińskich dronom i rakietom, tak by nie były one w stanie dotrzeć do wyznaczonego celu.

- Są to wszystko procedury sterowane ręcznie. I bardzo skuteczne we wprowadzaniu w błąd w operowaniu w przestrzeni powietrznej - mówi.

Spoofing zagraża nie tylko w bankach

GPS, czyli Globalny System Pozycjonowania to sieć satelitów i urządzeń odbiorczych, używany do ustalania pozycji, nawigacji i pomiarów czasu dla statków, samolotów i samochodów. Zastąpił system drogich urządzeń naziemnych, które nadawały sygnały radiowe samolotom podczas lądowania.

Z kolei spoofing to podszywanie się przez hakera pod inne urządzenia albo innego użytkownika, nie tylko w zakłócaniu operacji lotniczych, ale i w celu uzyskania dostępu do np. konta bankowego.

W odniesieniu do GPS może to być nadawanie przez siły zbrojne danego kraju fałszywych sygnałów do samolotu lub drona nieprzyjaciela, aby pozbawić go możliwości wykonania zadania. Często jest to bardziej skuteczne i niebezpieczne od zagłuszania. W przypadku lotnictwa cywilnego mogą wystąpić problemy, gdy fałszywy sygnał GPS został odebrany w samolocie pasażerskim i może wprowadzić w błąd pilota i kontrolerów ruchu powietrznego podając fałszywy czas albo nieprawdziwe dane.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego już działa. Zalecenia grupy roboczej

Spoofing GPS, o którym coraz częściej informują przewoźnicy i kontrolerzy lotów, poważnie zaniepokoił Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).