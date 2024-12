Materiał przygotowany przez Enamor

Postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie automatyzacji, zyskuje na znaczeniu w transporcie morskim. Coraz więcej portów oraz statków korzysta z systemów automatycznego załadunku i rozładunku, co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę. Samo prowadzenie statku staje się także coraz bardziej zautomatyzowane, z pojawiającymi się koncepcjami statków autonomicznych.

Automatyzacja pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych, a także może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Jednak z drugiej strony rodzi to wyzwania w postaci potrzeby rozwoju nowych technologii przyjaznych dla załóg oraz kwestii związanych z odpowiedzialnością w przypadku awarii. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, większą rolę odgrywają także systemy predykcji, które pozwalają na prognozowanie warunków pogodowych i optymalizację tras żeglugowych. Rozwój tych technologii limitowany jest jednak przez dostępność obszernych zbiorów danych (tzw. big data).

Polska firma jednym z liderów transformacji na morzu

Polska spółka Enamor, która obchodzi 35-lecie działalności, aktywnie uczestniczy w procesie transformacji gospodarki morskiej, analizując zmiany oraz przewidując ich konsekwencje.

Enamor rozwija kluczowe technologie i procesy, które odpowiadają na wyzwania współczesnego sektora. Jako spin-off Uniwersytetu Morskiego firma jest silnie osadzona w lokalnym, pomorskim kontekście przede wszystkim z uwagi na powiązania kapitałowe oraz zespół pracowników. Kadra przedsiębiorstwa w większości zdobyła wykształcenie na uczelniach Trójmiasta i Szczecina i choć wyrasta z Pomorza, to jej działania mają zakres globalny.

Opracowane przez Enamor produkty i technologie są wykorzystywane na statkach pływających po wszystkich oceanach świata. Ponad 95 proc. produkcji trafia na eksport. Równolegle, poprzez współpracę ze światowymi liderami jako projektanci i integratorzy systemów, wprowadzają nowoczesne i zaawansowane technologie na rynek polski. Dotyczy to w szczególności rozwiązań dla sektora obronnego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Działania tej polskiej spółki budują przyszłość gospodarki morskiej i są esencją jej transformacji

Ciągłe monitorowanie danych

Punktem wyjścia do rozwiązania problemów sektora jest lepsze zrozumienie zachodzących w nim procesów. Nie jest to możliwe bez gruntownej analizy w oparciu o informacje. Zbieranie i przetwarzanie danych odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce morskiej, stanowiąc fundament optymalizacji procesów zarządzania i podejmowania decyzji w tym sektorze. Szeroko rozumiana gospodarka morska, a w szczególności transport morski, jest procesem operującym na ogromnej ilości danych w celu zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa.

Enamor w oparciu o własne prace badawcze oraz współpracę z ośrodkami badawczymi rozwinął modułowy, uniwersalny system akwizycji i przetwarzania danych. System SeaPerformer pozwala na ciągłe monitorowanie wszystkich istotnych funkcji statku, a także zbieranie informacji o jego otoczeniu. Wykorzystuje także dane niedostępne bezpośrednio na statku (np. zaawansowane modele pogodowe) aby budować kompletny obraz procesu transportowego i stanu infrastruktury.

Dane zbierane z systemów monitorowania statków, prognozowania pogody, analizy ruchu w portach i szlakach żeglugowych oraz informacji o ładunkach są kluczowe do optymalizacji tras żeglugowych, zmniejszenia kosztów operacyjnych, ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko oraz poprawy bezpieczeństwa na morzu. Dzięki analizie danych, armatorzy mogą przewidywać warunki pogodowe, minimalizować opóźnienia, a także zwiększać efektywność zarządzania flotą. Narzędzia pozwalające na ciągłą optymalizację trasy i parametrów żeglugi są wbudowane w system SeaPerformer. Dzięki nim możliwe jest wyznaczenie najlepszej trasy przy uwzględnieniu prognozowanych warunków środowiskowych. Ciągły monitoring realizacji planu podróży pozwala zareagować na zmianę pogody oraz przewidywać potencjalne zagrożenia.

Podstawą działania procesu optymalizacji trasy jest adekwatny, zbudowany w oparciu o zarejestrowane dane, model eksploatacji statku. Autorskie rozwiązanie polskiego producenta pozwala na przewidywanie wielkości zużycia paliwa oraz emisji w różnych warunkach eksploatacji.

Utrzymanie infrastruktury morskiej

Infrastruktura gospodarki morskiej, w szczególności porty morskie oraz statki, to skomplikowane systemy wymagające kontroli stanu technicznego w celu zapewnienia ciągłości ich pracy. To kolejny obszar, w którym dostęp do danych, ich przetwarzanie za pomocą nowoczesnych algorytmów oraz właściwie zaprojektowane interfejsy pozwalają zoptymalizować procesy utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej.

Także w tym zakresie zastosowanie znajdują technologie opracowane w firmie Enamor. Wspomniany już system akwizycji danych dostarcza informacji o stanie systemów, a pracujący w oparciu o te dane komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu E-Netmos pozwala realizować planowe remonty w sposób optymalny, właściwie reagować na zmiany stanu systemu czy też minimalizować skutki awarii. System wspiera gospodarkę magazynową na poziomie poszczególnych statków czy terminali, ale także na poziomie całej floty czy portu. System E-Netmos usprawnia zarządzanie i nadzór nad dokumentacją systemu, umożliwiając łatwy dostęp i ich aktualizację w oparciu o wymagania branżowe i międzynarodowe.

Zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących eksploatacji statków, w szczególności obejmujące wielkości zużycia paliwa i emisji stanowi podstawowy element systemu monitorowania wymaganego przez europejskie i światowe porozumienia na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko. Automatyzacja tego procesu w ramach systemu akwizycji zmniejsza obciążenie załóg statków i pracowników służb armatorskich. Jednocześnie zwiększa wiarygodność pozyskiwanych informacji. Należy wziąć pod uwagę, że skumulowane emisje stanowią podstawę oceny wypełnienia podjętych zobowiązań oraz stanowią kluczową informację dla wprowadzania dalszych uregulowań prawnych.

W tym kontekście podniesienie jakości i wiarygodności danych pozyskiwanych na poszczególnych jednostkach jest kluczowe dla działań na rzecz ochrony środowiska i podejmowania odpowiednich decyzji regulacyjnych inicjujących wprowadzanie strategii zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Poprawna interpretacja i analiza danych pozwala na tworzenie skutecznej polityki ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Porty oraz terminale naftowe i gazowe stanowią szczególny obiekt zainteresowania służb i organizacji, których celem jest destabilizacja sytuacji i zakłócenie funkcjonowania gospodarki i życia społecznego. Elementy infrastruktury krytycznej wymagają właściwej ochrony i zabezpieczenia. Zespół Enamoru, jako projektanci rozwiązań oraz integratorzy systemów, jest w stanie zaproponować całościowe rozwiązania ochrony, monitoringu i rozpoznawania zagrożeń fizycznych i przeciwdziałania atakom w przestrzeni cybernetycznej.

Dysponując wiedzą, doświadczeniem i zasobami technicznymi w obszarach detekcji radarowej, echolokacji, analizy obrazu, a także wykorzystania nawodnych i podwodnych pojazdów autonomicznych w zakresie rozpoznawania i niwelowania zagrożeń. Elementem działań spółki w tym zakresie jest utworzenie centrum serwisowego pojazdów autonomicznych zapewniającego wsparcie zarówno partnerom cywilnym, jak i służbom zapewnienia bezpieczeństwa.

Systemy opracowywane w Enamorze wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), big data czy analityka predykcyjna. Nasze rozwiązania zmieniają sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane w gospodarce morskiej. Dzięki tym narzędziom możliwe jest uzyskiwanie bardziej precyzyjnych informacji, szybsze podejmowanie decyzji, a także poprawa efektywności procesów operacyjnych, co prowadzi do obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa.

Transport morski i gospodarka morska stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Zmiany klimatyczne, złożoność łańcuchów dostaw, rozwój infrastruktury portowej, bezpieczeństwo, automatyzacja oraz potrzeba zrównoważonego rozwoju – to tylko niektóre z aspektów, które kształtują przyszłość tego sektora. Kluczem do przyszłości transportu morskiego jest równowaga pomiędzy innowacjami technologicznymi, ochroną środowiska i bezpieczeństwem, a także międzynarodowa współpraca na rzecz efektywności i zrównoważonego rozwoju. Od 35 lat Enamor aktywnie uczestniczy w zmianach kształtujących dzisiejszy i przyszły stan sektora. Nasze rozwiązania, oparte na wiedzy i doświadczeniu pracowników, najnowocześniejsze technologie i wizję rozwoju będą kształtować przyszłość gospodarki morskiej.

