Kontrolerzy lotów z PAŻP polecą w kabinach pilotów Ryanaira

W ramach współpracy kontrolerzy ruchu lotniczego będą towarzyszyć załogom lotniczym Grupy Ryanair w kokpicie samolotów na wybranych rejsach, z kolei piloci Ryanaira przejdą szkolenia z zarządzania ruchem lotniczym w centrum operacyjnym agencji – poinformowały PAŻP i Ryanair we wspólnym komunikacie.

W ten sposób i piloci, i kontrolerzy lepiej zrozumieją specyfikę pracy uczestników ruchu lotniczego. W efekcie oczekiwana jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności działania polskiego systemu kontroli lotów poprzez budowanie wzajemnego zrozumienia potrzeb pilotów oraz kontrolerów.

W imieniu PAŻP dokument został podpisany przez Prezes Magdalenę Jaworską-Maćkowiak, ze strony Ryanair podpisy zostały złożone przez Michała Kaczmarzyka, prezesa Ryanair Sun (BUZZ), oraz Neala McMahona, Chief Operating Officera Ryanair DAC.

Piloci Ryanaira pojawią się w wieży kontrolnej PAŻP

W ramach umowy kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP (ATCO) oraz licencjonowani praktykanci – kontrolerzy ruchu lotniczego wsiądą do kokpitów boeingów Ryanair Group i odbędą loty zapoznawcze w obecności pilota i pierwszego oficera.

Da im to możliwość obserwowania pilotów w trakcie wykonywania obowiązków. Po każdym odbytym locie kontrolerzy będą przekazywać informacje do Ryanaira. To z kolei usprawni przepływ informacji i pozwoli wzmocnić komunikację na linii kontroler ruchu–pilot. Każdy kontroler będzie uprawniony do czterech lotów zapoznawczych w ciągu roku.