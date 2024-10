Europarlamentarzyści mają dość opóźnionych lotów. To będzie kosztować pasażerów

We wtorek, 22 października, przyjęto nowe zasady zarządzania przestrzenią powietrzną nad naszym kontynentem. Nie był to pomysł nowo wybranego Parlamentu Europejskiego, tylko dokument uzgodniony z Radą Europejska jeszcze w marcu. Tylko teraz nagle stał się ważny.

Reforma europejskiego nieba nie jest niczym nowym

To, jak ma działać zasada Jednolitego Nieba Europejskiego (SES), zostało ustalone jeszcze w 2013 roku. Komisja Europejska wzorowała się na transporcie lądowym i takie same zasady miały obowiązywać w powietrzu. Sprawa utknęła, bo wystąpił konflikt między Hiszpanią i Wielką Brytanią z powodu lotniska w Gibraltarze. Nowe otwarcie mogło nastąpić po Brexicie, ale nie nastąpiło. Dopiero w 2020 roku, w czasie pandemii, kiedy ruch lotniczy był mniejszy, wrócono do tego projektu.

We wrześniu 2020 r. powstał dokument, który wskazywał, co trzeba zrobić, aby udrożnić europejskie niebo. Uzgodniono wtedy ostateczny tekst z Radą Europejską i Parlamentem Europejskim, ze szczególnym wskazaniem na kompetencje kontrolerów ruchu lotniczego, co znacząco miało poprawić zarządzanie ruchem lotniczym. Ale i to się nie zadziało.

– Dzisiaj europejska przestrzeń powietrzna jest jak wielkie puzzle, w którym każdy z krajów ma swój element. Tyle, że – niestety – nie wszystkie części do siebie pasują. W efekcie mamy to, co mamy. Konieczność pokonywania dłuższych tras przez samoloty, opóźnienia, nie mówiąc o dodatkowych kosztach dla wszystkich. W roku 2023 prawie trzy na 10 lotów było opóźnione o ponad 15 minut. Nowe zasady spowodują, że lotnictwo będzie bardziej bezpieczne, punktualne i przyjaźniejsze dla środowiska – mówił wczoraj Johan Danielsson, europoseł, który przedstawił projekt w PE.

Ta efektywność i przyjazność dla środowiska są głównymi celami reformy SES.