Alicante zamiast Paryża Ryanairem. Dlaczego dochodzi do takich pomyłek?

Personel Ryanaira nie sprawdził dobrze karty pokładowej

Powinna jednak mieć wątpliwości, kiedy już wsiadła do samolotu, bo nie było w nim fotela 34A — jaki miała wyznaczony na karcie pokładowej. Personel pokładowy szybko jej wyjaśnił, że jest to możliwe, ponieważ rzędu 34 nie ma w samolotach 737-800, którymi Ryanair operuje w rejsach do Alicante, jest natomiast w B737 MAX 8. I, że często samoloty są podmieniane, kiedy liczba pasażerów się zmienia. Mało tego, stewardesa, nie sprawdzając karty pokładowej, powiedziała jej, że ma wielkie szczęście, bo jeden z pasażerów się nie zgłosił, więc może usiąść na jego miejscu.

Jak to się stało, że nie zorientowała się w chwilę potem, kiedy kapitan informował o szczegółach rejsu do Alicante? — Nigdy nie zwracam uwagi na komunikaty w samolocie. Jak zapala się napis „zapnij pasy”, to je zapinam. I to wszystko. Tym razem też nie zwróciłam uwagi — mówiła.

Czytaj więcej Transport Prezes PPL we władzach Europejskiej Rady Portów Lotniczych Podczas walnego zgromadzenia Europejskiej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe) w Stambule do zarządu został wybrany prezes Polskich Portów Lotniczych S.A. — Andrzej Ilków.

Tam samo nie wzbudziło jej niepokoju, że lot trwał dwukrotnie dłużej. Uznała, że jej to efekt turbulencji, o których ostatnio tyle się mówi. Co ją zaniepokoiło? Kiedy samolot podchodził do lądowania, zobaczyła palmy i morze. Tego pod Paryżem się nie spodziewała.

Po wylądowaniu nie wyszła z samolotu, tylko zapytała stewardesę, co powinna zrobić. Dopiero wtedy personel Ryanaira zdał sobie sprawę z tego, że ewidentnie został popełniony błąd.

I wtedy ta mocno krytykowana linia zachowała się bardzo nietypowy dla siebie sposób: nie zrzuciła winy na pasażerkę, tylko starała się jak najszybciej naprawić pomyłkę. Ostatecznie pechowa Brytyjka została wsadzona do pierwszego odlatującego samolotu do Paryża, co więcej, nie musiała dopłacać za niewydrukowaną kartę pokładową, nie mówiąc o płaceniu za nowy bilet.