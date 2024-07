PPL zarządza trzema portami — warszawskim Lotniskiem Chopina oraz dwoma regionalnymi – w Radomiu i Zielonej Górze.

Zysk ze sprzedaży PPL wyniósł 362,3 mln złotych, co oznacza wzrost o prawie 46 proc. w porównaniu do roku 2022. Zysk netto — 374,1 mln zł, co stanowi wzrost o 2652 proc. w porównaniu do 2022 i o blisko 5 proc. względem rekordowego dotychczas 2019 roku. EBITDA PPL S.A. w 2023 roku była na poziomie 554,8 mln PLN.

Na dobre wyniki finansowe PPL S.A. ogromny wpływ ma przede wszystkim szybko rosnący ruch pasażerski, co dobrze rokuje także na kolejne lata. Liczba odprawionych pasażerów na Lotnisku Chopina w Warszawie od początku bieżącego roku do 26 czerwca wyniosła 9,5 mln osób, co stanowi wzrost o 17 proc. rok do roku. Rekordowym dniem był 23 czerwca – ze stołecznego portu skorzystało w ciągu jednej doby prawie 73 tys. pasażerów.

Polskie Porty Lotnicze mają pieniądze na rozbudowę lotniska na Okęciu

Wynik PPL byłby oczywiście jeszcze lepszy, gdyby nie obciążała go nietrafiona inwestycja w lotnisko w Radomiu, która kosztowała go ponad 800 mln złotych. W ciągu pierwszego roku od otwarcia (27 kwietnia 2023 r.) odprawiło się tam 130 tys. pasażerów. W pierwszych 8 miesiącach funkcjonowania — 103 tys. Prognozy mówiły o 130-150 tysiącach.