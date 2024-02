CPK. Kolejne zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej. Jest zaskoczenie

Obydwaj mają wieloletnie doświadczenie w branży lotniczej (Dariusz Kuś) i kolejowej (Zbigniew Szafrański).

Dariusz Kuś został wybrany na to stanowisko spośród pięciu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym ogłoszonym 22 stycznia. Ta nominacja jest zaskoczeniem, ponieważ od kilku tygodni to on właśnie, jako specjalista od inwestycji, był typowany na następcę obecnego prezesa PPL Stanisława Wojtery.

Czytaj więcej Transport Trzęsienie ziemi w zarządzie CPK. Prezes i wiceprezes odwołani Tak jak zapowiadał w ostatnią środę Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, po zmianach rady nadzorczej przyszedł czas na zarząd.

Zmiany w zarządzie Centralnego Portu Komunikacyjnego