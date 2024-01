Zbliża się koniec monopolu PKP Intercity. Będzie mieć konkurencję

Kolej działa kiepsko: jeździ wolniej od samochodów, punktualność jest gorsza niż w ogarniętej wojną Ukrainie, połączeń jest zbyt mało, wiele do życzenia pozostawia komfort podróżowania. Od czego zacznie pan naprawę kolei?

Reklama

Od przeglądu sytuacji, by uzyskać jasny obraz: co na kolei działa, a co nie. Weźmy opóźnienia: dziś nie mamy dokładnej wiedzy, czyja jest odpowiedzialność. Przykładem niech będzie problem z rozjazdem na stacji Warszawa Zachodnia, po którym jeżdżą setki pociągów dziennie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe twierdzi, że przyczyną kłopotów są warunki pogodowe, tymczasem problem leży po stronie technicznej w nowym urządzeniu. W listopadzie mamy zawsze zapewnienia o gotowości do zimy, a jak spadnie kilka centymetrów śniegu, to okazuje się, że jesteśmy słabo do takiej sytuacji przygotowani. Jeśli chcemy cokolwiek na kolei naprawiać, to musimy – jak to się mówi – stanąć w prawdzie.

Co więc nie działa?

W infrastrukturze jest wiele problemów powodujących opóźnienia pociągów. Podobnie w taborze kolejowym: wiemy o awaryjności pewnych typów pojazdów, z czym mamy do czynienia od wielu lat. I dotąd nie było chęci, by się tym na poważnie zająć. Jest więc dobry czas na dokonanie przeglądów zarówno u przewoźników, jak i zarządcy infrastruktury, i to w różnych obszarach. Stawiam na rzetelną informację, która pozwoli właściwie ocenić sytuację i podjąć działania.