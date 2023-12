Ser za duży, pasażer obok za gruby. Reklamacje pasażerów

Okazuje się, że dla niektórych pasażerów sam fakt, że podczas rejsu zostaną przetransportowani, zgodnie z wykupioną trasą przelotu, to zbyt mało.

Za mało chrupiącego krakersa

Pasażer linii Air New Zealand, Jerry Scott, opublikował zdjęcie sera i krakersów podanych mu podczas lotu. Scott stwierdził, że duże plastry sera i krakersy normalnej wielkości są „nie w porządku”. „Drogie linie Air New Zealand, piszę to ze względu na interes narodowy. NAPRAWDĘ lubię ser, a smakuje najlepiej z chrupiącym krakersem. Uważam jednak, że w waszych posiłkach sera jest wystarczająco dużo, aby podać nie dwa, ale co najmniej cztery krakersy! Być może zawiniło również lodowate czerwone wino, które wypiłem podczas rejsu. Proszę o naprawienie tego okropnego niedopatrzenia”Jerry ScottKulinarne piekłoPasażer Virgin Atlantic, Oliver Beale, napisał sześciostronicowy list do założyciela Virgin Group, Sir Richarda Bransona, o swojej „kulinarnej podróży do piekła” podczas lotu z lotniska w Bombaju na lotnisko Londyn Heathrow .

„Szanowny Panie Branson

Uwielbiam markę Virgin. Naprawdę. Dlatego nadal z niej korzystam, pomimo niefortunnych incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Ostatni przebrał miarkę. Doskonale wiem, ze Ty sam nigdy nie podałbyś na pokładzie samolotu deseru z pomidorem, prawda? Rodzice wychowywali mnie surowo, ale starannie i gdyby wiedzieli, że zacząłem deser przed daniem głównym, wygląd biszkoptu byłby moim najmniejszym zmartwieniem. Bo kiedy zdjąłem folię z dania głównego i zobaczyłem kleks kremu. Ale to nie był krem, tylko musztarda, Richard. MUSZTARDA. Więcej musztardy, niż ktokolwiek mógłby spożyć w ciągu miesiąca. Po lewej stronie miałem kawałek brokułów i papryki w brązowym, klejącym oleju, a po prawej szef kuchni położył puree ziemniaczane. Tłuczek do ziemniaków najwyraźniej się zepsuł, więc uznano, że najlepiej będzie przepuścić ziemniaki przez przewód pokarmowy ptaka i zmieszać go z odrobiną musztardy.