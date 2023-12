Trzeci kraj bierze się za walkę z chamstwem na pokładach samolotów

Jakie są przyczyny

Leen van Duijn, wiceprezes KLM Security Services, odpowiadający za bezpieczeństwo operacji KLM uważa, że to, czego doświadczamy w powietrzu, jest odbiciem szerszego społeczeństwa. — To dlatego właśnie branża lotnicza i rząd muszą zająć się wspólnie tym problemem - mówi.

Ale kiedy, i co najważniejsze, dlaczego pasażerowie stają się agresywni? Ponad połowa przypadków nieakceptowalnego zachowania na pokładzie jest spowodowana nadmiernym spożywaniem alkoholu przed wylotem, jeszcze na lotnisku i potem, już na pokładzie. Coraz więcej osób używa także środków odurzających. Podróżom lotniczym towarzyszy stres, a pasażerowie często mają nierealistyczne oczekiwania co do warunków podróży, a bywa także, że i wobec współpasażerów. Napięcia rosną, kiedy rejsy są opóźnione i pasażerowie tracą połączenia transferowe. Nie bez znaczenia jest i to, że przewoźnicy starają się wypełnić samoloty do ostatniego miejsca, podstawiają mniejsze samoloty i kasują niektóre rotacje.

Nic nowego, ale coraz więcej

Nie zmienia to faktu, że chamstwo na pokładzie nie jest zjawiskiem nowym, ale nasiliło się, zwłaszcza po pandemii. Według statystyk Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) co 3 godziny bezpieczeństwo lotu na terenie UE jest zagrożone przez pasażerów zakłócających spokój . Co najmniej 70 proc. tych incydentów wiąże się z jakąś formą agresji. Raz w miesiącu sytuacja ulega eskalacji i piloci zmuszone są prosić o awaryjne lądowanie.

Z kolei, jak wynika z raportów IATA, większość zwyczajnych incydentów ma związek głównie z odmową stosowania się do poleceń załogi, 10 proc. incydentów zgłoszonych w 2023 roku miało charakter lub aktów agresji fizycznej wobec personelu pokładowego. Najcięższe przypadki – zagrażające życiu – stanowiły 3 proc.