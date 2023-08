Kanal Panamski dawkuje ruch statków

Uporczywa susza skłoniła zarząd Kanału Panamskiego do przedłużenia do 2 września ograniczenia w tranzycie tym szlakiem wodnym przez statki towarowe. Dziennie może przepływać 32 statki, co ograniczy transport towarów z Azji do USA i zwiększy ich ceny w okresie przed świętami