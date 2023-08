Branża transportowa na ostrym zakręcie. Coraz więcej firm w obliczu bankructwa

Zaostrzają się rygory rynku pracy. Niezależny think tank logistyczny Logistico wylicza, że płaca minimalna w Polsce wzrosła z 700 euro w 2013 r. do 1500 euro w lipcu br. (według parytetu siły nabywczej). Grzegorz Woelke z Logistico uważa, że po wprowadzeniu Pakietu mobilności dramatycznie spadła wydajność pracowników: kierowców, dyspozytorów, spedytorów czy planistów. – Ciężarówki muszą zjeżdżać do bazy co osiem tygodni, a czasem robią to częściej, ponieważ firmy (kierowcy) nie korzystają z aut osobowych lub autobusów do przewozu obsady. Firmom brakuje własnej sprzedaży zagranicznej i na dodatek obsługują nierentowne kierunki. Przykładem jest Francja, która w imporcie ma dobre stawki, ale nie można tam znaleźć ładunku wyjazdowego. W rezultacie w ostatnich trzech latach miesięczne przebiegi na ciężarówkę zmalały z 11,5–12 do 10–10,5 tys. km – wylicza Woelke.

Te zmiany spowodowały, że od początku roku koszty są wyższe od przychodów. – Transport stał się nierentowny, stawki są na poziomie sprzed ośmiu lat, a wynagrodzenia pięciocyfrowe, o czym mowy nie było osiem lat temu – zauważa dyrektor zarządzający Imex Logistics, Łukasz Grajcar.

Rok 2023 w wielu firmach transportu drogowego może zakończyć się stratami, choć tego scenariusza nie potwierdzają jeszcze statystyki. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej raportuje, że w pierwszej połowie 2023 r. 208 firm ogłosiło upadłość, w tym siedem z branży transportu drogowego towarów – tyle samo co w całym 2022 r. Zarazem w pierwszych sześciu miesiącach roku przeprowadzono 2367 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdy w całym 2022 r. było ich 2730, a w 2019 r. – 1051.

Armatorzy na mieliźnie

Pierwsze półrocze to postępujące spadki przewozów także na morzu. – Szacuje się 6-proc. zmniejszenie transportu kontenerów, co odnotowali zarówno armatorzy, jak i terminale przeładunkowe w Polsce (na Bałtyku) oraz na Morzu Północnym – wskazuje przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Cena za przewóz kontenera z Chin do Europy Północnej zmalała do poziomu z 2019 r. Kontenerowy wskaźnik Drewery pokazał, że na początku sierpnia stawki frachtowe z Szanghaju do Rotterdamu wzrosły o 25 proc., do 1620 dol. za 40-stopowy pojemnik, co jest najwyższą podwyżką od stycznia 2021 r. Jednak spedytorzy uważają, że podwyżki się nie utrzymają. O tym, że branża ma raczej słabe perspektywy, wypowiadał się m.in. dyrektor finansowy CMA CGM Ramon Fernandez.