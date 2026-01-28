Rzeczpospolita
Wydarzenia
Zegar Zagłady 2026: ludzkość najbliżej końca w historii

Naukowcy przesunęli wskazówki Zegara Zagłady na 85 sekund do północy – najbliżej symbolicznej katastrofy od momentu jego powstania w 1947 r. Główne powody to eskalacja konfliktów z udziałem mocarstw nuklearnych, kryzys klimatyczny, zagrożenia biologiczne oraz niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji.

Publikacja: 28.01.2026 12:47

Zegar Zagłady

Foto: REUTERS/Kevin Fogarty

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki przyczyniły się do przesunięcia wskazówek Zegara Zagłady?
  • Jakie główne zagrożenia wymienia „Biuletyn Naukowców Atomowych” jako czynniki wpływające na Zegar Zagłady?
  • Czy istnieje możliwość cofnięcia wskazówek Zegara Zagłady i jakie wydarzenia w przeszłości to umożliwiły?

Na początku ery atomowej naukowcy stworzyli Zegar Zagłady (Doomsday Clock) jako symboliczne narzędzie pokazujące, jak blisko ludzkość znajduje się od samozagłady. We wtorek „Biuletyn Naukowców Atomowych” (Bulletin of the Atomic Scientists) ustawił wskazówki zegara na 85 sekund do północy – najbliżej w historii.

Północ oznacza moment, w którym Ziemia stanie się niezdatna do życia wskutek działań człowieka. Jeszcze w 2025 r. zegar wskazywał 89 sekund do północy. Wcześniej – w latach 2023 i 2024 – było to 90 sekund. Tegoroczne przesunięcie to efekt, jak podkreślają naukowcy, braku realnych postępów w ograniczaniu globalnych zagrożeń egzystencjalnych.

Wojna nuklearna, klimat i AI. Najbliżej końca świata w historii

– Ludzkość nie poczyniła wystarczających postępów w ograniczaniu ryzyk, które zagrażają nam wszystkim – powiedziała Alexandra Bell, prezes i dyrektor generalna   „Biuletynu Naukowców Atomowych”. 

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników:

  • rosnące ryzyko nuklearne i konflikty z udziałem państw posiadających broń jądrową,
  • kryzys klimatyczny i brak skutecznych działań na rzecz jego powstrzymania,
  • zagrożenia biologiczne, w tym rozwój syntetycznych form życia,
  • gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji i technologii przełomowych,
  • narastającą falę dezinformacji, teorii spiskowych i manipulacji informacją.
– Każda sekunda ma znaczenie. Czas nam się kończy – podkreśliła Bell. 

Zegar Zagłady 2026

Zegar Zagłady 2026

Foto: PAP

Zagrożenie dla świata. Zignorowano ostrzeżenia

Jak zaznaczył dr Daniel Holz, przewodniczący rady ds. nauki i bezpieczeństwa Biuletynu, ostrzeżenia z ubiegłego roku zostały zignorowane. – Zamiast współpracy międzynarodowej największe państwa stały się jeszcze bardziej agresywne i nacjonalistyczne – powiedział Holz.

W 2025 r. doszło do eskalacji konfliktów zbrojnych, w tym operacji wojskowych z udziałem państw nuklearnych. Dodatkowo 4 lutego wygasa ostatni obowiązujący traktat regulujący arsenały nuklearne USA i Rosji. – Po raz pierwszy od ponad pół wieku nic nie będzie powstrzymywać niekontrolowanego wyścigu zbrojeń nuklearnych – ostrzegł Holz.

Eksperci alarmują również w sprawie rozwoju tzw. syntetycznego „lustrzanego życia”. – Społeczność międzynarodowa nie ma skoordynowanego planu działania – zaznaczył Holz. Dodatkowym czynnikiem destabilizującym jest sztuczna inteligencja, która – przy braku regulacji – wzmacnia dezinformację i utrudnia walkę z innymi globalnymi zagrożeniami.

Czym jest Zegar Zagłady?

Zegar Zagłady został ustanowiony przez naukowców pracujących przy Projekcie Manhattan. Początkowo mierzył wyłącznie zagrożenie nuklearne, ale od 2007 r. uwzględnia także zmiany klimatu. Czas na zegarze ustalany jest co roku przez radę naukową Biuletynu, w której zasiadają m.in. laureaci Nagrody Nobla, a w przeszłości jej patronami byli Albert Einstein i J. Robert Oppenheimer.

Zegar nie jest precyzyjnym narzędziem naukowym, lecz metaforą mającą pobudzać debatę publiczną. – To niedoskonała metafora, ale wciąż skuteczne ostrzeżenie – oceniał klimatolog Michael Mann.

Czy można cofnąć wskazówki Zegara Zagłady? Tak. Najdalej od północy zegar był w 1991 r. – 17 minut do północy, po podpisaniu traktatu START między USA a ZSRR. – Skoro ludzie stworzyli te zagrożenia, ludzie mogą je również ograniczyć – podkreśla Rachel Bronson, była szefowa Biuletynu.

