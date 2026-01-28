Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniły się do przesunięcia wskazówek Zegara Zagłady?

Jakie główne zagrożenia wymienia „Biuletyn Naukowców Atomowych” jako czynniki wpływające na Zegar Zagłady?

Czy istnieje możliwość cofnięcia wskazówek Zegara Zagłady i jakie wydarzenia w przeszłości to umożliwiły?

Na początku ery atomowej naukowcy stworzyli Zegar Zagłady (Doomsday Clock) jako symboliczne narzędzie pokazujące, jak blisko ludzkość znajduje się od samozagłady. We wtorek „Biuletyn Naukowców Atomowych” (Bulletin of the Atomic Scientists) ustawił wskazówki zegara na 85 sekund do północy – najbliżej w historii.

Północ oznacza moment, w którym Ziemia stanie się niezdatna do życia wskutek działań człowieka. Jeszcze w 2025 r. zegar wskazywał 89 sekund do północy. Wcześniej – w latach 2023 i 2024 – było to 90 sekund. Tegoroczne przesunięcie to efekt, jak podkreślają naukowcy, braku realnych postępów w ograniczaniu globalnych zagrożeń egzystencjalnych.

Wojna nuklearna, klimat i AI. Najbliżej końca świata w historii

– Ludzkość nie poczyniła wystarczających postępów w ograniczaniu ryzyk, które zagrażają nam wszystkim – powiedziała Alexandra Bell, prezes i dyrektor generalna „Biuletynu Naukowców Atomowych”.