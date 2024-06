06:43 Rosjanie zaatakowali rakietami Kalibr. Dwie z trzech zestrzelono

W nocy 23 czerwca 2024 roku Rosja zaatakowała trzema morskimi rakietami manewrującymi Kalibr z Morza Azowskiego.

Jak poinformował dowódca Sił Powietrznych gen. broni Mykoła Ołeszczuk, w obwodzie kijowskim jednostki obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych zestrzeliły dwie rakiety.

06:30 Rosja. Nocne eksplozje w Rostowie nad Donem

W nocy doszło do silnych eksplozji skutkujących pożarami w Rostowie nad Donem, mieście na południu Rosji, u ujścia rzeki do Morza Azowskiego.



Władze nie podają przyczyn eksplozji.



06:24 Zełenski o pomocy wojskowej: Potrzebujemy jej bez zwłoki

- Jesteśmy wdzięczni za zatwierdzone pakiety, ale potrzebujemy ich w całości i na polu walki – bez zwłoki — powiedział prezydent Ukrainy po sobotnim ataku na Charków.

- Teraz w Charkowie nadal trwa rozbiórka gruzu w miejscu trafienia rosyjskiej bomby lotniczej. W miasto spadły cztery kierowane bomby lotnicze – to całkowicie wyrachowany terror — mówił prezydent.

Podkreślił, że od początku czerwca Rosjanie użyli już ponad 2400 kierowanych bomb lotniczych przeciwko Ukrainie, z czego około 700 spadło na obwód charkowski. - Ukraina potrzebuje niezbędnych sił i środków, aby zniszczyć nośniki tych bomb, w szczególności rosyjskie samoloty bojowe tam, gdzie się znajdują – podkreślił Zełenski.

06:21 Rośnie liczba poszkodowanych w rosyjskim nalocie na Charków

W sobotnim rosyjskim nalocie na Charków zginęły trzy osoby. Liczba rannych wzrosła do 56, jest wśród nich troje dzieci.

W miasto uderzyły co najmniej 4 bomby kierowane. Jedna z bomb zniszczyła budynek mieszkalny w centralnej części miasta niedaleko dworca autobusowego.

06:17 Serbia zwiększa sprzedaż amunicji na Zachód

„Financial Times” podał, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę serbski eksport amunicji, która dotarła na Ukrainę za pośrednictwem stron trzecich, wyniósł około 800 mln euro.

Serbia „po cichu” zwiększa sprzedaż amunicji na Zachód, co ostatecznie przyczynia się do wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy – mimo że Serbia jest jednym z zaledwie dwóch krajów europejskich, które nie przystąpiły do ​​zachodnich sankcji wobec Rosji — pisze „FT”.

06:13 Ponad 300 rosyjskich żołnierzy poddało się w ramach inicjatywy "Chcę żyć"

„Wzrosła liczba osób chętnych do poddania się. Tylko w ramach tego projektu (Chcę żyć – red.) do ukraińskiej niewoli poddało się już ponad 300 rosyjskich okupantów" - przekazał Andrij Jusow, przedstawiciel wywiadu obrony Ukrainy.

Jusow stwierdził też, że część z nich "natychmiast wyraziła chęć niepoddawania się wymianie lub nawet włączenia się do sił bezpieczeństwa i obrony”.

06:08 Szef polskiego MSZ o unijnych negocjacjach z Ukrainą

- Z tych trzydziestu paru rozdziałów, które będziemy negocjować, spodziewam się, że najtrudniejsze, i w nich będą najdłuższe okresy przejściowe, będą rozdziały dotyczące rolnictwa i transportu — powiedział Radosław Sikorski w TVN24.

