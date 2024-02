Czytaj więcej Polityka Wywiad Tuckera Carlsona. „To Polacy wymyślili Ukraińców” i inne kłamstwa Władimira Putina Z rozmowy rosyjskiego prezydenta z Tuckerem Carlsonem wynika, że Polska szczególnie irytuje rządzących na Kremlu i stoi na drodze do realizacji imperialnych ambicji Putina w naszym regionie.

Najmniejszym zainteresowaniem program pomagający „rodakom” cieszy się na Białorusi. Jedynie 50 obywateli kraju złożyło w ubiegłym roku odpowiedni wniosek do władz rosyjskich. Niewielu jest też chętnych do przeprowadzki wśród urodzonych w ZSRR Gruzinów (jedynie 140 osób w 2023 roku). Z przyczyn oczywistych nie ma też wielu chętnych wśród Ukraińców (240 osób). Ze wszystkich państw bałtyckich (a w samej Łotwie mieszkają setki tysięcy etnicznych Rosjan) jedynie 640 osób wyjechało do państwa Putina. Co ciekawie, w latach poprzednich też nie było tam większego zainteresowania przeprowadzką na Syberię.

Wygląda na to, że Rosja, do której jeszcze na początku lat 2000. jeździli za chlebem mieszkańcy większości państw byłego ZSRR, dzisiaj przyciąga już przeważnie obywateli Azji Centralnej. Średnie krajowe wynagrodzenie w Rosji w wysokości 70 tys. rubli (równowartość około 3 tys. złotych) może zachęcić mieszkańca Tadżykistanu, który miesięcznie zarabia około 1900 somoni (równowartość 700 złotych). Ale nie przyciągnie mieszkańca Białorusi (średnia krajowa wyniosła tam w ubiegłym roku 1,9 tys. rubli, równowartość 2,4 tys. złotych). Nie mówiąc już o mieszkańcach państw bałtyckich, którzy mają zarobki porównywalne do polskich.