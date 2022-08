Rodziców nie interesuje, co myśli Sławomir Broniarz o ministrze edukacji. Nie interesuje ich także to, co Przemysław Czarnek uważa o prezesie ZNP. Nie chcemy wiedzieć, czy panowie się lubią czy nie. Ani jak często się spotykają. Rodzice chcą mieć pewność, że we wrześniu dzieci znów pójdą do szkoły. I to takiej, w której czekają na niego kompetentni nauczyciele.