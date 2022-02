Farage w programie na kanale Triggernometry na Youtube mówił, że „gdyby był Polakiem, to chciałby wstąpić do NATO oraz trzymałby kciuki i głosował za wejściem do Unii Europejskiej”. Jednak - jak przekonywał - „w przypadku NATO ciągła ekspansja na wschód była celowo prowokacyjnym posunięciem przeciwko Rosji, która zawsze zachowywała się paranoicznie”.

- Podczas „zimnej wojny” Rosja bała się nas znacznie bardziej, niż my Rosji. Jeśli chce się dobrze rozwiązać konflikt, czasami trzeba postawić się w głowie drugiej osoby. (...) Wiemy więc, że Rosja jest paranoiczna. Wiemy, że stara, tradycyjna idea okrążenia, idea inwazji na Rosję jest czymś, co bardzo ich motywuje - mówił Farage.

Brytyjski polityk zaproponował swój pomysł na rozwiązanie sytuacji na Ukrainie. - Proponuję, abyśmy teraz powiedzieli, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Rozumiemy obawy Moskwy dotyczące dalszej ekspansji na wschód. To się kończy. A następnie prosimy prezydenta Putina, aby wycofał swoje wojska z granicy. (...) Odbieramy mu wszelkie możliwe powody, dla których mógł dokonać inwazji - powiedział.

- I pamiętamy, że nie robiąc tego wcześniej, wepchnęliśmy Putina w ramiona komunistycznego rządu chińskiego. Jak bardzo możemy być takimi głupcami? Wstąpienie Ukrainy do NATO nie jest dla nas żadną przewagą ani korzyścią. Jeśli zrobimy to ustępstwo na tym etapie w celu zaprowadzenia pokoju, to wiecie? To może po prostu zadziałać - przekonywał Farage.

Jeden z prowadzących rozmowę zapytał w tym momencie Farage'a, co by powiedział za kilka lat, jeśli Rosja zajęłaby resztę Ukrainy. - Cóż, jeśli chcesz, żebyśmy poszli na trzecią wojnę światową, jeśli chcesz, żeby przystąpili do NATO i wysłali tam wojska brytyjskie, to w porządku - odparł polityk, stwierdzając, że jego recepta daje „żelazną gwarancję”, iż na Ukrainie nie wybuchnie wojna.

Farage bronił także byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, który - jego zdaniem „może i był skorumpowany, ale był demokratycznie wybranym przywódcą, obalonym przez ludzi na kijowskich placach wymachujących flagami Unii Europejskiej”. Obecną eskalację ocenił jako „sytuację w dużej mierze sprowokowaną przez Brukselę i jej tendencje ekspansjonistyczne”. Mówił również, że „Zachód pozostaje bez przywództwa” po tym, jak Joe Biden wygrał wybory w USA. Rządy prezydenta Stanów Zjednoczonych nazwał z kolei „katastrofą”, oceniając, że Donald Trump nie dopuściłby do kolejnych testów rakietowych Korei Północnej czy pospiesznego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu (w rzeczywistości to Trump, po prawie 20 latach obecności wojskowej USA w Afganistanie, zdecydował w lutym 2020 r. o wycofaniu amerykańskich wojsk).

Cała rozmowa z Faragem ma zostać opublikowana w środę. W sobotę na Youtube trafił jej 10-minutowy fragment. Autorami programu są komicy i komentatorzy polityczni Konstantin Kisin i Francis Foster (ten pierwszy jest pochodzenia rosyjskiego), według których program „poświęcony jest wolności słowa i otwartej dyskusji na szereg kontrowersyjnych tematów, z udziałem gości z różnych środowisk”.