- Jesteśmy gotowi na zdecydowaną odpowiedź - zapewnił na konferencji prasowej doradca prezydenta USA Joe Bidena. Odniósł się też do telekonferencji, w której w piątek wzięli udział przywódcy USA, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski, a także przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej. Jak relacjonował prezydent Andrzej Duda, podczas rozmów "wszyscy przywódcy mówili jednym głosem, że jest konieczność dokończenia systemu sankcji wobec Rosji, gdyby doszło do ataku na Ukrainę".

- Osiągnęliśmy niezwykły poziom jedności i wspólnego celu, od szerokiej strategii po szczegóły techniczne - powiedział Jake Sullivan. - Jeżeli Rosja zdecyduje się na inwazję, w długim terminie jej siła i wpływy zostaną zmniejszone - dodał.

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego zaznaczył, że nie sposób przewidzieć przyszłości, ale "zagrożenie jest wystarczająco wysokie". Przekazał, że zmniejszana jest liczebność personelu ambasady amerykańskiej w Kijowie. - Wzywamy wszystkich obywateli USA, którzy pozostają na Ukrainie, do natychmiastowego wyjazdu. Chcemy być w tym względzie całkowicie przejrzyści. Każdy Amerykanin na Ukrainie powinien wyjechać tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu najbliższych 24-48 godzin - oświadczył. Zastrzegł, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę amerykańscy obywatele nie zostaną ewakuowani przez amerykańskich żołnierzy. - Prezydent nie będzie narażał życia naszych żołnierzy poprzez wysłanie ich do strefy działań wojennych dla ratowania osób, które mogły wyjechać, ale nie zdecydowały się na to. Prosimy o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji - mówił.

Według Białego Domu, ewentualny atak Rosji na Ukrainę prawdopodobnie rozpocząłby się od bombardowania z powietrza.

Według korespondenta stacji PBS, powołującego się na przedstawicieli zachodnich resortów obrony, Stany Zjednoczone uważają, że Władimir Putin zdecydował już o inwazji na Ukrainę i poinformował o swej decyzji wojsko. Według informacji dziennikarza, USA spodziewają się, że inwazja rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Na konferencji Jake Sullivan powiedział: - Nie mówimy, że decyzja, ostateczna decyzja Władimira Putina, zapadła.

Pytany o doniesienia PBS doradca odparł, że Stany Zjednoczone nie doszły do wniosku, że Putin wydał już rozkaz inwazji.