Pierwszą wygrał, zdobywając 38,6 proc. głosów, a jego rywal w drugim starciu, Jiři Drahoš, 26,6 proc.

Drahoš, eksprezes Czeskiej Akademii Nauk, to nadzieja zwolenników prozachodniego kursu Pragi. Poparli go kandydaci, którzy odpadli z dalszej gry o Hrad, startujący jako niezależni: dyplomata Pavel Fischer, autor piosenek Michal Horáček, lekarz Marek Hilšer i były konserwatywny premier Mirek Topolanek. Razem zdobyli 32,5 proc. Teoretycznie powinno to wystarczyć, ale Zemana poparł premier Andrej Babiš i były prezydent Vaclav Klaus. —d.z.