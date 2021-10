Rosyjska agencja informacyjna Ria Nowosti opublikowała w poniedziałek na swojej głównej stronie artykuł pt. „W Rosji wymyślono radykalny sposób zmuszenia Ukrainy do pokoju w Donbasie". Rządowe medium cytuje członka prezydenckiej Rady ds. Relacji Międzyetnicznych Bogdana Bezpałkę.

– Najlepszym sposobem byłaby likwidacja Ukrainy jako państwa. To byłoby lepszym rozwiązaniem nie tylko dla Rosji i mieszkańców Donbasu, ale również mieszkańców całej Ukrainy – oznajmił członek prezydenckiej Rady, która odpowiada za politykę narodowościową Kremla. Jego zdaniem Rosja nie powinna „oczekiwać od Kijowa wykonania porozumień mińskich", ponieważ – jak stwierdził – władze ukraińskie „są sterowane przez Zachód".

Znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko przypomina, że w ostatnim czasie to już kolejna agresywna publikacja w rosyjskich rządowych mediach pod adresem Ukrainy. Niedawno na łamach dziennika „Kommiersant" były prezydent i premier, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew również pisał o „bezsensowności" wszelkich rozmów z władzami w Kijowie. Państwo ukraińskie nazwał, podobnie jak Bezpałko, „wasalem Zachodu". Zaatakował personalnie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, akcentował jego żydowskie pochodzenie i porównał jego działalność z kolaboracją z Niemcami w czasie II wojny światowej.

– Moskwa znów sięga po agresywną retorykę, bo Zełenski mocno drażni rosyjskie kierownictwo. Uważali, że władzę na Ukrainie objął zwykły artysta kabaretowy, i myśleli, że szybko go omamią. Mówił po rosyjsku i na początku mocno chciał się dogadać i zakończyć wojnę. Ale szybko się zorientował, że próbują zmusić go do gry na ich zasadach. Zełenski więc poszedł w drugą stronę, postawił na NATO i twarde negocjacje z Moskwą – mówi „Rzeczpospolitej" Fesenko. – A po postawieniu zarzutów pod adresem Wiktora Medwedczuka władzom w Moskwie wyraźnie puszczają nerwy – dodaje. Medwedczuk, lider prorosyjskiej opozycji na Ukrainie, od kilku miesięcy jest w areszcie domowym pod zarzutem m.in. zdrady państwa. Należące do niego stacje telewizyjne zostały zdelegalizowane. Putin to chrzestny jego starszej córki.