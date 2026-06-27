„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią” – przypomina policja (fot. ilustracyjna)
„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie” – zaznaczyła policja, przypominając numer alarmowy 112.
Służby przekazały również, że od 1 czerwca utonęły 34 osoby.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydały ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju, które będą obowiązywały w najbliższych dniach. Temperatury w dzień wyniosą do 39 st. C, a w nocy do 25 st. C.
W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież” – alarmuje RCB. Alert będzie ważny na terenie całego kraju 27 i 28 czerwca.
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W związku z zapowiadanymi wysokimi temperaturami eksperci apelują o niebagatelizowanie ostrzeżeń o upałach i właściwe zachowanie. Medycy zalecają, by starać się nie przebywać w pełnym słońcu; pić dużo wody i unikać intensywnego wysiłku fizycznego.
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