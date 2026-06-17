Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i wschodnia jest w zasięgu oddziaływania niżów znad Skandynawii i okolic Islandii, południowa i centralna w obszarze podwyższego ciśnienia. Polskę od południowego zachodu stopniowo obejmuje rozbudowujący się klin słabego wyżu znad Francji. Z zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza.

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Pogoda na środę, 17 czerwca. Od 16 do 24 stopni Celsjusza na termometrach

W środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami wzrastające do dużego. Tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C nad morzem, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy kraju okresami duże. Miejscami w północnej połowie kraju słabe, przelotne opady deszczu. Na południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie; lokalnie w kotlinach karpackich od 5 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na czwartek, 18 czerwca. Nawet 27 stopni Celsjusza. Tu będzie najcieplej

W czwartek we wschodniej połowie kraju spodziewane jest początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia wzrastające okresami do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy, słabe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 17 st. C nad morzem, 20–25 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 27 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Słońce na zmianę z chmurami. Taka pogoda czeka Warszawę w najbliższych dniach

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W środę w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna około 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czwartek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 24 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.