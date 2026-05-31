Przez ostatnie cztery lata inicjatywa zebrała niemal 150 mln zł, a wraz z tegorocznym wynikiem suma wsparcia przekroczyła ponad 230 mln zł (ok. 55 mln euro). Wydarzenie nadało polskiej filantropii międzynarodowy wymiar, stając się przestrzenią rozmowy o wpływie, odpowiedzialności i przyszłości pomagania.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła monumentalna rzeźba „On, Venus, Młodość” z cyklu „Universale” autorstwa Krzysztofa Renesa, która została wylicytowana za ok. 1,8 mln zł (420 tysięcy euro), ponad czterokrotnie przekraczając górną granicę oszacowania jej wartości (423 000 zł). Wśród najgłośniejszych licytacji wieczoru znalazła się „Wielka Emocja” – tygodniowy pobyt transformacyjny z Ewą Chodakowską, wylicytowany za kwotę ok. 7,2 mln zł (około 1,7 milionów euro).

TOP CHARITY: Nie tylko dobroczynność, ale i miejsce rozmowy o wpływie, partnerstwie i przyszłości współpracy między Europą a Afryką

Rangę gali podkreśliła obecność gościa honorowego, Otumfuo Osei Tutu II, króla Asante w Ghanie, co symbolicznie wzmocniło ideę budowania relacji ponad podziałami między Europą a Afryką. Polska inicjatywa, doceniona przez międzynarodowe konkursy, po raz kolejny zgromadziła globalnych liderów biznesu, kultury, dyplomacji i sektora społecznego, w tym przedstawicieli UNESCO, UniCredit, EY, Sunreef Yachts.

Symbolicznym początkiem piątego sezonu TOP CHARITY był sukces polskiego pawilonu tematycznego „Redefining. Polish-Ghanaian Textile Narratives”, zorganizowanego przez OmenaArt Foundation podczas Malta Biennale 2026. Projekt, którego kuratorką była Natalia Bradbury, oparty na mało znanym wątku historycznej solidarności między Polską a Ghaną, otrzymał nagrodę za Najlepszy Pawilon podczas ceremonii Maltańskiego Sokoła. Wielkoformatowe instalacje Marty Nadolle, Elizy Proszczuk i Ernestiny Mansy Doku redefiniowały tradycje tkackie jako język pamięci, dialogu i wzajemnego zrozumienia, stając się artystycznym otwarciem tegorocznej edycji TOP CHARITY oraz zapowiedzią jej nadrzędnej idei: budowania mostów między Europą a Afryką.

– Omenaa jest mostem. Przez całe swoje życie buduje przestrzeń porozumienia i dba o to, by ten most był wystarczająco szeroki, aby inni mogli nim przejść. Dlatego przyjąłem dzisiejsze zaproszenie nie jako wizytę protokolarną, lecz jako wyraz uznania dla tego wyjątkowego mostu, który warto przekroczyć, oraz dla dialogu, który pomaga budować i którego tak bardzo potrzebujemy. Na szczęście u jej boku jest kochający i wspierający mąż, który doskonale dopełnia jej misję. Dziękuję Ci, Rafale, mój zięciu – mówił Otumfuo Osei Tutu II, 16. król Asante z Ghany.

Międzynarodową rangę jubileuszowej edycji TOP CHARITY potwierdzają także tegoroczne wyróżnienia branżowe. Inicjatywa została nagrodzona podczas Eventex Awards 2026, zdobywając trzy Gold Awards w kategoriach: Impact Event, Fundraising Event i Expo oraz Bronze Award w kategorii Gala. TOP CHARITY otrzymało również nagrodę iLuxury Awards 2026 w kategorii Best Luxury Services – Luxury Charity Initiative, za unikalne połączenie filantropii, sztuki, nowoczesnego mecenatu i doświadczeń premium.

Omena Mensah Foto: Alex Dolny

Dzień przed galą finałową Warszawa stała się przestrzenią międzynarodowej debaty o przyszłości biznesu, kultury i odpowiedzialnego przywództwa za sprawą TOP CHARITY ChangeMAKERS 2026. Wydarzenie pod hasłem „The Age of Reimagination. Art • Business • Philanthropy” zgromadziło liderów dyplomacji, polityki, technologii, bezpieczeństwa, venture capital i sztuki ponad podziałami w Pałacu Zamoyskich na Foksal, a jego głównymi tematami były relacje Europy i Afryki, rola nowych technologii, odporność państw oraz potencjał partnerstw publiczno-prywatnych. Wśród gości znaleźli się m.in. Åsa Regnér, Deputy Director-General UNESCO, Aleksander Kwaśniewski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Domański, David M. Harvilicz, Alex Haskell, Bernard Dallé, Martin Vohánka i Marwan Zakhem, a jednym z najważniejszych momentów była rozmowa o przywództwie i odpowiedzialności społecznej z udziałem Jego Królewskiej Mości Otumfuo Osei Tutu II, króla Asante. ChangeMAKERS potwierdziło, że TOP CHARITY jest dziś nie tylko platformą filantropii, ale także miejscem globalnej rozmowy o wpływie, partnerstwie i przyszłości współpracy między Europą a Afryką.

– Musimy wzmacniać i pogłębiać sojusze w Europie, a jednocześnie tworzyć przestrzeń, w której talenty mogą się rozwijać – nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Przestrzeń budującą dobrobyt i przywództwo oparte na człowieczeństwie. Wierzę, że nasze kraje mają wszystko, czego potrzeba, aby tę wizję urzeczywistnić – komentuje Martin Vohánka – czeski przedsiębiorca, filantrop, założyciel i dyrektor zarządzający Eurowag.

Wystawa TOP CHARITY Art. Opowieść o sile kobiet i relacjach między Europą a Afryką

Od wielu lat TOP CHARITY konsekwentnie pokazuje, że sztuka, filantropia i edukacja mogą być nie tylko narzędziami pomagania, ale także językiem międzynarodowego dialogu. Tę ideę rozwija tegoroczna wystawa TOP CHARITY Art, prezentowana od kwietnia do czerwca w historycznym miejscu Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, tradycyjnie bezpłatnie dostępna dla zwiedzających. W ciągu czterech edycji wystawę TOP CHARITY Art zobaczyło już ponad 220 000 osób. Tegoroczna ekspozycja łączy legendy XX wieku z liderami współczesnych rankingów aukcyjnych, tworząc opowieść o sile kobiet, pamięci, tożsamości i relacjach między kontynentami. W dialogu tym spotykają się m.in. prace Ewy Juszkiewicz, jednej z najważniejszych i najdrożej sprzedających się współczesnych polskich artystek, monumentalne dzieła Magdaleny Abakanowicz, ikony światowej sztuki i rewolucjonistki w myśleniu o tkaninie, której znaczenie symbolicznie podkreśla ustanowienie przez Senat RP 2027 roku Rokiem Magdaleny Abakanowicz, a także twórczość Ibrahima Mahamy, uznanego przez „ArtReview” za najbardziej wpływowego artystę świata w 2025 roku, oraz Amoako Boafo, jednego z największych fenomenów współczesnej sztuki afrykańskiej. Ekspozycję dopełniają prace międzynarodowych i polskich twórców, w tym Philipa i Charlotte Colbert, Pawła Althamera oraz Poli Dwurnik, tworząc wielowymiarową przestrzeń spotkania sztuki, kultur i wrażliwości.

– To był wspaniały wieczór. Znowu pobiliśmy rekord i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jestem z Fundacją Omeny i Rafała od pięciu lat. Ogromnie się cieszę, że mogę to robić i będę robiła to dalej, bo przynosi to fantastyczne wyniki, a przede wszystkim przekłada się na realną pomoc. To jest najważniejsze i właśnie ta idea przyświecała mi od samego początku, kiedy zdecydowałam się zaangażować w tę inicjatywę TOP CHARITY. Omenaa i Rafał są cudowni – pracują 24 godziny na dobę, przez 12 miesięcy w roku, i właśnie dlatego to jest taki sukces – mówi Iwona Buchner-Grzesiak, założycielka Domu Aukcyjnego Polswiss Art.

Motyw przewodni TOP CHARITY nawiązywał do ghańskich korzeni Omeny Mensah i bogactwa kultury Afryki Zachodniej

Tegoroczna edycja TOP CHARITY została w sposób szczególny poświęcona Afryce, jej potencjałowi, dziedzictwu i rosnącej roli w globalnej rozmowie o przyszłości. Motyw przewodni gali, „The Magic Kingdom of Asante”, nawiązywał zarówno do ghańskich korzeni Omeny Mensah, jak i do bogactwa kultury Afryki Zachodniej. Oprawa wydarzenia, stworzona przez Katarzynę Konkowską, czerpała z symboliki królewskiego dworu Asante, sztuki afrykańskiej i tradycyjnego rzemiosła, łącząc je z językiem współczesnego designu. W narracji wizualnej gali pojawiły się m.in. znaki Sankofa, przypominający o znaczeniu wiedzy płynącej z przeszłości, Boa Me Na Me Mmoa Wo, odnoszący się do wzajemnej pomocy i współpracy oraz Nkyinkyim, symbolizujący elastyczność i siłę w pokonywaniu przeciwności. Ich obecność w nowoczesnym kontekście TOP CHARITY podkreśliła główną ideę tegorocznej edycji: budowanie trwałych mostów między kulturami, oparte na pamięci, partnerstwie i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość.

– To jest ponowne połączenie i odnowienie relacji między Polską, Asante i Ghaną – i to Omenaa sprawiła, że stało się to możliwe. Istnieje historia, która w pewnym momencie zniknęła z pola widzenia, a dzięki Omenaa Foundation odnalazła drogę powrotną. Cieszymy się, że możemy być częścią tego procesu. Król jest zaszczycony obecnością w Polsce, a my wszyscy jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę misję. Przemówienie Króla było niezwykle inspirujące i miało silny wymiar ekonomiczny. Królestwo Asante nie prowadzi dziś wojen w sensie fizycznym, ale istnieje walka z ubóstwem, nierównościami i brakiem miłości na świecie. To właśnie było sednem jego przesłania: musimy na nowo budować relacje, czynić dobro i zmieniać życie ludzi na lepsze – powiedział Kwame Mintah Ph.D., badacz kultury Akan i tradycji Królestwa Asante.

Król z Ghany przyleciał do Polski na zaproszenie Omeny Mensah

Szczególną rangę jubileuszowej edycji podkreśliła obecność Otumfuo Osei Tutu II, 16. króla Asante z Ghany, który przyleciał do Polski na zaproszenie Omeny Mensah. Dzień wcześniej, podczas TOP CHARITY ChangeMAKERS, jego wystąpienie było symbolicznym zaproszeniem do rozwijania współpracy gospodarczej i kulturalnej między Europą a Afryką. Wizyta Asantehene nadała tegorocznej edycji wymiar wykraczający poza formułę wydarzenia filantropijnego, stała się potwierdzeniem wieloletniej misji Omeny Mensah, konsekwentnie budującej mosty między Polską a Afryką poprzez kulturę, edukację i odpowiedzialność społeczną. Obecność jednego z najbardziej wpływowych przywódców Afryki wzmocniła międzynarodową rangę TOP CHARITY, a zarazem podkreśliła pozycję Omeny Mensah jako ambasadorki nowoczesnej filantropii i dialogu między kontynentami.

– Obecność Króla Rodu Asante Otumfuo Osei Tutu II podczas jubileuszowej edycji TOP CHARITY ma wymiar niezwykle osobisty i symboliczny. To moment ważny nie tylko dla mnie, ale również dla królestwa, mojej rodziny i mojego dziedzictwa. Ghana i kultura Asante są częścią mojej tożsamości, historii mojego ojca i wartości, z którymi zostałam wychowana. Od lat marzyłam o tym, aby budować autentyczne mosty między Polską a Afryką poprzez sztukę, edukację i filantropię. Obecność Króla Asante w Polsce pokazuje, że ten dialog jest dziś realny i ma ogromną siłę. To dla mnie także szlachetny symbol szacunku wobec afrykańskiego dziedzictwa, które chcemy pokazywać Europie w sposób nowoczesny, dumny i pełen godności – zauważa Omenaa Mensah, inicjatorka TOP CHARITY.

Międzynarodowy charakter tegorocznej edycji to także obecność gości reprezentujących świat kultury, nowych technologii, sztuki, filantropii, dyplomacji oraz rodzin królewskich. W gali uczestniczyła delegacja rodziny królewskiej z Etiopii, w składzie: Asfaw Shiferaw Sahle, Kelmwork Asfaw Shiferaw, Tedla Khan oraz Blane Shieraf. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Phyllis Newhouse, weteranka armii USA, przedsiębiorczyni technologiczna i liderka cyberbezpieczeństwa, pierwsza kobieta wyróżniona nagrodą Entrepreneur Of The Year® US Technology Award organizowaną przez EY; Vanessa Williams, amerykańska artystka i piosenkarka; Kami Gahiga, kuratorka i ekspertka rynku sztuki działająca między Kigali a Londynem; Theresa Adjei-Mensah, ghańska dyplomatka i Ambasadorka Republiki Ghany w Republice Czeskiej; Hannah O’Leary, specjalistka rynku sztuki afrykańskiej związana z Sotheby’s; Jo-Ann Strauss, Miss South Africa 2000; Azu Nwagbogu, nigeryjski kurator; Johan Ernst Nilson, szwedzki podróżnik; Ekow Ashun, brytyjsko-ghański kurator; Kwame Mintah, badacz kultury Asante specjalizujący się w języku twi, symbolice kente oraz strukturach społecznych i religijnych Akan; June Sarpong, przedsiębiorczyni i pierwsza Director of Creative Diversity w BBC; Lady Dentaa, brytyjsko-ghańska przedsiębiorczyni, założycielka GUBA Foundation oraz GUBA Awards; Kristofer Ruscon, CEO szwedzko-francuskiego domu szampańskiego HATT et SÖNER, oraz Marwan Zakhem, założyciel Gallery 1957 w Akrze i Londynie, jeden z ważnych promotorów współczesnej sztuki afrykańskiej. Na wydarzeniu obecni byli również ambasadorzy i przyjaciele rodziny fundacji: Ewa Chodakowska, ambasadorka ośrodka w Ghanie Kids Haven Sport&Art Complex, Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, Joanna Przetakiewicz, Anja Rubik, Edyta Pazura i Cezary Pazura, Rafał Zawierucha i Beata Wiśnicka-Zawierucha, Dorota Szelągowska oraz Marieta Żukowska, a także Bedoes z Roksaną Kwiatkowską, Barbara Kurdej-Szatan czy Katarzyna Zdanowska.

Szczególną rolę podczas tegorocznej gali odegrała DJ Cuppy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych afrykańskich artystek młodego pokolenia, filantropka i ambasadorka nowoczesnej Afryki. Jej udział miał wymiar znacznie szerszy niż muzyczny: podczas wydarzenia ogłoszono, że Florence „Cuppy” Otedola zostaje oficjalną ambasadorką Kids Haven Sport & Art Complex, projektu realizowanego przez Omenaa Foundation, wspierającego rozwój dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport i sztukę. Artystka od lat angażuje się w inicjatywy społeczne i edukacyjne, współpracując m.in. z Save the Children UK, ONZ oraz King’s Trust International króla Karola III. Jako pierwsza Nigeryjka w historii otworzyła sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ podczas „Summit of the Future”, a dziś należy do grona liderek nowego pokolenia, które łączą kulturę, edukację i filantropię z realnym wpływem społecznym. – Wczoraj usłyszeliśmy od Omeny Mensah, że demokracja jest czymś niezwykle cennym – dla Polski, dla mojej ojczyzny, Szwecji, i dla nas wszystkich. Jednym z regionów, które odgrywają szczególnie ważną rolę w tych rozmowach, jest Afryka. Jeszcze w ubiegłym tygodniu ambasadorowie reprezentujący afrykańskie państwa członkowskie UNESCO wspólnie zorganizowali Tydzień Afryki w UNESCO, gromadząc polityków, naukowców, artystów, szefów kuchni, tancerzy oraz wielu innych uczestników, aby rozmawiać o współczesnej Afryce – jej wyzwaniach, możliwościach, młodym pokoleniu i organizacjach wspierających kobiety. UNESCO działa w wielu krajach afrykańskich, wspierając różne obszary swojej misji. W ramach Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji UNESCO zmobilizowało w ciągu ostatnich dwóch lat 150 milionów dolarów na rozwój edukacji w Afryce – powiedziała Åsa Regnér, Deputy Director-General UNESCO.

Piąta edycja TOP CHARITY 2026

Od początku tworzenia TOP CHARITY Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zakładali, że inicjatywa będzie rozwijana nie tylko jako wydarzenie filantropijne, ale jako międzynarodowa platforma długofalowych partnerstw. Jej fundamentem stała się współpraca z liderami biznesu, dyplomacji, technologii, kultury i sektora społecznego, którzy wspólnie poszukują nowych modeli odpowiedzialności i realnego wpływu. Tegoroczna edycja TOP CHARITY ChangeMAKERS, odbywająca się pod hasłem „The Age of Reimagination”, była naturalnym rozwinięciem tej wizji, gromadząc wybitnych przedstawicieli świata polityki, bezpieczeństwa, UNESCO, sztuki, nowych technologii oraz międzynarodowego biznesu.

Piąta edycja TOP CHARITY, jednej z najskuteczniejszych inicjatyw filantropijnych w Europie, zakończyła się spektakularnym wynikiem. W niespełna dziewięćdziesiąt minut podczas gali zebrano ponad 85 mln złotych (ok. 20 mln euro). Finalna kwota jest jednak nadal podliczana. To najwyższy wynik w historii inicjatywy i jednocześnie dowód, że nowoczesny model filantropii tworzony w Polsce zyskuje realny wpływ oraz międzynarodowe znaczenie. Wokół TOP CHARITY powstał unikalny ekosystem współpracy biznesu, sztuki i działalności społecznej, rozwijana właśnie tutaj, w sercu Europy.

Jak podkreśla Rafał Brzoska, współtwórca TOP CHARITY: – To, co od lat tworzymy z Omeną, dawno przestało mieścić się w standardowych ramach filantropii czy organizacji wydarzeń. Z każdą kolejną edycją TOP CHARITY pokazuje, że można myśleć odważniej i budować projekty o prawdziwie międzynarodowej skali. Z ogromnym podziwem obserwuję, jak wokół naszej inicjatywy powstaje globalna społeczność ludzi biznesu, sztuki, kultury i filantropii, połączonych wspólnymi wartościami i chęcią realnego działania. Co roku nagradzamy także wyjątkowe postawy przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy w sposób ponadprzeciętny angażują się w pomaganie i wykorzystują swój sukces do budowania dobra. W tym roku uhonorujemy trzy wyjątkowe osoby lub pary rzeźbami Jeffa Koonsa, jednego z najdrożej sprzedających się artystów na świecie. Fundamentem TOP CHARITY jest autentyczność, pasja i konsekwencja społeczności, która inspiruje kolejnych partnerów i liderów do działania. Cieszę się, że do naszej inicjatywy dołączają tak silne organizacje jak UniCredit. To wyraźny sygnał, że polski biznes coraz dojrzalej podchodzi do odpowiedzialności społecznej i chce współtworzyć projekty o trwałym wpływie. TOP CHARITY od początku rozwijamy z myśleniem długofalowym i partnerskim. Dzięki Konsorcjum Filantropijnemu udało nam się już zrealizować setki projektów społecznych i przekazać dziesiątki milionów złotych na działania innych fundacji oraz organizacji pomocowych w Polsce i za granicą.

Laureatami tegorocznej Nagrody TOP CHARITY zostali: Iwona Büchner-Grzesiak, za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój filantropii, wieloletnie wspieranie organizacji pozarządowych oraz budowanie silnych fundamentów sektora obywatelskiego, a także za konsekwentne wspieranie inicjatywy TOP CHARITY od jej pierwszej edycji poprzez działalność Domu Aukcyjnego Polswiss Art. Sacha i Augusta Dragic, za tworzenie nowoczesnego modelu filantropii korporacyjnej oraz rozwijanie międzynarodowych programów edukacyjnych, sportowych i społecznych poprzez działalność Super Foundation, a także Jerzy i Anna Starakowie, za wieloletnie wspieranie nauki, medycyny, kultury i sztuki oraz konsekwentne budowanie jednego z najważniejszych modeli filantropii instytucjonalnej w Polsce.

– To, co wydarzyło się podczas tegorocznej edycji TOP CHARITY, jest dla mnie ogromnie wzruszające i symboliczne. Każdego roku przekonuję się, że kiedy ludzie biznesu, sztuki i filantropii naprawdę łączą siły, możemy wspólnie osiągać rzeczy, które jeszcze chwilę wcześniej wydawały się niemożliwe. Szczególne emocje budzi we mnie niezmienne zaangażowanie mojego męża Rafała, który po raz kolejny zdecydował się podwoić wynik aukcji. To nie jest już tylko gest, lecz wyraz oddania wartościom, na których wspólnie budujemy naszą działalność i projekt TOP CHARITY: odpowiedzialności, partnerstwu i wierze w realną zmianę społeczną. Jestem dumna, że wokół naszej inicjatywy powstała dziś społeczność ludzi, którzy rozumieją, że nowoczesna filantropia nie polega wyłącznie na pomaganiu, ale na wspólnym budowaniu przyszłości – mówiła Omenaa Mensah.

Artystyczny wymiar TOP CHARITY znalazł swój finał w aukcji głównej, podczas której zaprezentowano wyjątkową selekcję dzieł najważniejszych nazwisk światowej sztuki współczesnej, od polskich ikon rynku artystycznego, przez czołowych przedstawicieli współczesnej sceny afrykańskiej, po międzynarodowy pop-art. Najwyżej wylicytowanym dziełem sztuki tegorocznej aukcji okazała się monumentalna rzeźba „On, Venus, Młodość” z cyklu „Universale” autorstwa Krzysztofa Renesa. Aluminiowa kompozycja osiągnęła cenę ok. 1,8 milionów złotych (ok. 420 tysięcy euro), ponad czterokrotnie przekraczając górną granicę estymacji. Renes, przedstawiciel trzeciego pokolenia rodziny rzeźbiarzy i rzemieślników, konsekwentnie buduje swoją pozycję na międzynarodowej scenie sztuki. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, a cykl „Universale 4000x5” został w 2025 roku zaprezentowany podczas NordArt – jednej z największych wystaw sztuki współczesnej w Europie.

Wśród kluczowych obiektów aukcji znalazł się także „Gaj” Ewy Juszkiewicz, obecnie jednej z najdrożej sprzedających się współczesnych polskich artystek na świecie. Jej twórczość od lat przyciąga uwagę międzynarodowego rynku sztuki dzięki charakterystycznemu reinterpretowaniu klasycznych portretów kobiet oraz podejmowaniu tematu kobiecej tożsamości w historii sztuki. Juszkiewicz tworzy surrealistyczne kompozycje, w których odbiera postaciom ich najbardziej rozpoznawalny element, twarz, zastępując ją formami roślinnymi, tkaninami lub organicznymi strukturami. Powstały w 2014 roku „Gaj” jest jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów tego języka artystycznego: bujna roślinność całkowicie zasłania tożsamość bohaterki, budując atmosferę tajemnicy, siły i niejednoznaczności. Praca została sprzedana za ok. 1,7 mln złotych (400 000 euro).

Jednym z najbardziej wyczekiwanych dzieł tegorocznej aukcji był również obraz „Laced Fingers” autorstwa Amoako Boafo, jednego z najważniejszych i najdrożej sprzedających się artystów afrykańskich na świecie. Boafo, wykształcony w Ghanie i Wiedniu, zasłynął charakterystyczną techniką malowania opuszkami palców, dzięki której jego portrety zyskują niezwykłą ekspresję, intymność i rozpoznawalność. Przedstawiona na obrazie postać balansuje między siłą, spokojem i wrażliwością, wymykając się jednoznacznym interpretacjom. Artysta konsekwentnie koncentruje się na portretowaniu ciemnoskórych bohaterów, odpowiadając na ich wieloletnią niedostateczną reprezentację w światowej sztuce współczesnej. Jego prace znajdują się dziś w kolekcjach najważniejszych instytucji, m.in. Guggenheim Museum w Nowym Jorku, Albertina Museum w Wiedniu czy Los Angeles County Museum of Art. Obraz został sprzedany za ok. 1,5 mln złotych (350 000 euro).

Dużym zaskoczeniem aukcji okazała się również rzeźba „Mademoiselle Pogany” według Constantina Brâncușiego, która osiągnęła cenę blisko dziesięciokrotnie wyższą od górnej granicy estymacji. Dzieło, wyceniane na około 127 tysięcy zł (ok. 20-30 tysięcy euro), zostało wylicytowane za ok. 1,33 mln zł (ok. 300 tysięcy euro), potwierdzając niesłabnące zainteresowanie kolekcjonerów twórczością jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku.

Wysoki wynik osiągnęła także rzeźba „Out with Lanterns” autorstwa Charlotte Colbert. Dzieło zostało wylicytowane za ok. 1,3 mln zł (ok. 300 tys. euro), pięciokrotnie przekraczając górną granicę estymacji wynoszącą ok. 255 tys. zł (ok. 60 tys. euro). Colbert, określana mianem „dziecka Salvadora Dalego i Emily Dickinson”, należy do grona najbardziej rozpoznawalnych współczesnych artystek brytyjskich. Jej prace prezentowane były m.in. w V&A Museum w Londynie oraz licznych instytucjach sztuki w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jednym z kluczowych obiektów tegorocznej aukcji była monumentalna rzeźba „Ptak II” autorstwa Magdaleny Abakanowicz, najwybitniejszej polskiej artystki współczesnej o światowej renomie, której twórczość znajduje się dziś w najważniejszych kolekcjach muzealnych świata, m.in. Tate Modern, Centre Pompidou czy Metropolitan Museum of Art. Dzieło powstało w ostatnim okresie twórczości artystki, kiedy coraz częściej sięgała po formy inspirowane światem zwierząt. Charakterystyczna sylwetka ptaka staje się tu metaforą ludzkiej kondycji, balansując pomiędzy siłą, wolnością i doświadczeniem ograniczenia. Rozpostarte skrzydła sugerują gotowość do lotu, ale statyczna forma rzeźby buduje emocjonalne napięcie między pragnieniem wolności a poczuciem unieruchomienia. Praca została sprzedana za ok. 1 mln zł (ok. 240 tysięcy euro).

Pozostała lista artystów i uzyskanych kwot prezentowała się następująco: Philip Colbert – „Flower III (with Dots)” (2025) – ok. 930 tysięcy zł (ok. 220 tysięcy euro), Karolina Żądło – „Ulotny smak truskawki lub poziomki” (2025) – ok. 425 tysięcy zł (ok. 100 tysięcy euro), Wojciech Ireneusz Sobczyk – „Drzewo z serii O próżnej sławie i ulotnym smaku truskawki lub poziomki” (2020) – ok. 680 tysięcy zł (ok. 160 tysięcy euro), Ibrahim Mahama – „HYMNS FOR THE REBEL SOUL” (2026) – ok. 1,2 mln zł (ok. 280 tys. euro), Tomasz Koclęga – „Lux Mentis (Światło Umysłu)” (2026) – ok. 1,5 mln zł (ok. 340 tys. euro), Modupeola Fadugba – „The Kiss” z serii Ojude Oba (2025) – ok. 680 tys. zł (ok. 160 tys. euro), Paweł Althamer – „Erico” (2023) – ok. 423 tys. zł (ok. 100 tys. euro), Pola Dwurnik – „Nowa choreografia Alcyny: rozdział trzeci, taniec ze słoniami (za Richardem Avedonem) (2024) – ok. 680 tys. zł (ok. 160 tys. euro). Obok dzieł sztuki ważną częścią aukcji było 11 unikatowych doświadczeń z kategorii „Wielkie Emocje”, które od lat stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów TOP CHARITY. Rekord w tej kategorii ustanowił tygodniowy wyjazd do magicznego resortu Six Senses Ninh Van Bay w Wietnamie z Ewą Chodakowską, łączący wellbeing, regenerację, treningi, konsultacje eksperckie i świadomą pracę nad sobą w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji wellness na świecie. Unikalne doświadczenie wylicytowane przez 40 osób osiągnęło łączny wynik ponad 7,7 mln złotych (ok. 1,8 mln euro).

Jedną z najbardziej emocjonalnych i osobistych licytacji wieczoru okazała się wyjątkowa podróż do Ghany z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. To kilkudniowe doświadczenie pozwalające odkryć współczesną Ghanę – jej kulturę, sztukę, muzykę i filantropię – osiągnęło łączną wartość ok. 3,8 mln zł (ok. 900 tys. euro). Program obejmuje m.in. udział w Accra Cultural Week, spotkania z artystami afrykańskiej sceny sztuki współczesnej, wizyty w projektach społecznych Kids Haven oraz wyjątkowe wydarzenia przygotowane przez gospodarzy. Wyjazd, będący jednocześnie opowieścią o korzeniach Omeny Mensah i historii powstania jej misji społecznej, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem gości, stając się jedną z najwyżej wylicytowanych „Wielkich Emocji” tegorocznej edycji TOP CHARITY Gala. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wizyta w Stanach Zjednoczonych, podczas której zwycięzcy licytacji spotkają Elona Muska, jedno z najważniejszych nazwisk świata nowych technologii. Doświadczenie, przygotowane przez prof. Piotra Moncarza i dr. Macieja Kaweckiego, daje nie tylko możliwość spotkania twórcy SpaceX, Tesli czy Neuralink, ale także przedstawienia mu własnego projektu, idei lub inicjatywy ważnej dla zwycięzcy aukcji. Emocja została wylicytowana za ponad 2,5 mln złotych (około 570 tysięcy euro).

Kolekcjonerski charakter aukcji podkreśliła także Wielka Emocja przygotowana we współpracy z HATT et SÖNER. Aż trzy rodziny zyskały możliwość stworzenia własnego, rodowego szampana w sercu Szampanii – limitowanego Personal Vintage sygnowanego własnym nazwiskiem i obejmującego 60 butelek autorskiego trunku. Doświadczenie, realizowane pod opieką Kristofera Ruscona, CEO szwedzko-francuskiego domu szampańskiego HATT et SÖNER, obejmuje m.in. wizytę w winnicach Côte des Blancs, degustację, Masterclass Blind Tasting oraz pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu w Szampanii. Kategoria Wielkich Emocji od początku istnienia inicjatywy należy do najmocniejszych elementów aukcji i co roku przyciąga wyjątkowe zaangażowanie darczyńców. Łączna kwota z tej aukcji to ok. 2 mln zł (ok. 480 tysięcy euro).

Wyjątkowe doświadczenia były dostępne także online poprzez platformę TOP CHARITY, dzięki czemu w licytacji można było uczestniczyć z każdego miejsca na świecie. Nad przejrzystością aukcji czuwała firma audytująca inicjatywę, EY Polska. Prowadzącymi aukcję byli June Sarpong, Joanna Kryńska, Jacek Piotrowski, prezes Domu Aukcyjnego Polswiss Art, oraz Radosław Mróz. Wieczór uświetnił również występ Zalii – charyzmatycznej artystki młodego pokolenia.

