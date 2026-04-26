Impulsem do rozpoczęcia zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję Mecan – podopieczną Fundacji Cancer Fighters, która choruje na białaczkę. To właśnie ta piosenka stała się centralnym elementem transmisji – odtwarzana nieprzerwanie przez cały czas jej trwania.

Akcja wystartowała 17 kwietnia. Początkowy cel finansowy ustalono na poziomie 500 tys. zł, jednak został on osiągnięty niemal natychmiast. W kolejnych dniach zbiórka nabierała rozpędu, a licznik wpłat rósł w tempie, które zaskoczyło nawet organizatorów.

– Nigdy bardziej nie czułem, że coś ma sens w życiu i że robimy coś naprawdę pięknego dla tych dzieciaków – mówił 23-latek podczas transmisji.

Dziewięć dni transmisji i setki tysięcy widzów

Stream prowadzony jest bez przerwy całą dobę. W szczytowych momentach transmisję śledziło ponad milion użytkowników. Widzowie nie tylko dokonywali wpłat, ale również aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu poprzez komentarze, udział w licytacjach i realizację wyzwań.

Małe mieszkanie stało się miejscem spotkań przedstawicieli świata muzyki, sportu i show-biznesu. Przed kamerą pojawili się m.in. Doda, Bedoes 2115, OKI, Żabson, Julia Wieniawa, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino czy Sanah. Wsparcie miało zarówno wymiar symboliczny, jak i finansowy – część gości przekazywała znaczące darowizny lub przedmioty na licytacje.

Przykładowo Robert Lewandowski zaoferował przekazanie podpisanych koszulek zawodników FC Barcelony oraz spotkanie z podopiecznymi fundacji, a swój medal olimpijski na aukcję oddał łyżwiarz Władimir Siemirunnij. Wsparcie zadeklarowali również m.in. Adam Małysz, Jan Błachowicz i Artur Szpilka.

Zbiórka dla Cancer Fighters została przedłużona

– Sytuacja jest taka, że jest godzina 16.05 i do tej godziny mieliśmy zakończyć stream. Postanowiliśmy – już dawno temu, bo piękne to jest, jak się cieszycie – że stream nie skończy się teraz. Zakończymy go o godzinie 20.00. Godzina 20.00 to jest już godzina definitywna – powiedział „Łatwogang”, zaznaczając, że jest to „najlepsza decyzja”.

– Chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy dla dzieciaków. Przez ostatnie cztery godziny uznałem, że najlepsze, co możemy zrobić, to zaprosić najważniejszych gości, jacy mogą tu być. Niedługo przyjdą tu ludzie z Cancer Fighters i dzieciaki. To uważam za najbardziej słuszne, to są ludzie, którzy powinni być na finale tej akcji – podkreślił influencer.

W finale zbiórki – który odbędzie się około godziny 20.00 – udział mają wziąć także między innymi raper Bedoes 2115 oraz 11-letnia Maja Mecan – podopieczna Fundacji Cancer Fighters, chorująca na białaczkę.

Wyzwania i gesty solidarności z chorymi dziećmi

Jednym z najbardziej poruszających momentów transmisji były wyzwania podejmowane przez uczestników. Wiele z nich miało charakter symboliczny – golenie głów czy wykonywanie tatuaży, co stanowiło wyraz solidarności z dziećmi chorującymi onkologicznie.

Na takie gesty zdecydowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino czy Jan Błachowicz. Wydarzenia te były szeroko komentowane w mediach społecznościowych i dodatkowo napędzały zainteresowanie zbiórką.

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane Fundacji Cancer Fighters, która od 2015 r. wspiera dzieci leczące się z powodu chorób nowotworowych. Organizacja finansuje leczenie, rehabilitację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych w całej Polsce. „To wsparcie, które realnie zmienia życie naszych podopiecznych i ich rodzin” – komentowali w trakcie zbiórki przedstawiciele fundacji.

Kwota zebrana podczas transmisji do godziny 16.00 26 kwietnia wyniosła ponad 163 858 527 zł. Ostateczny wynik zbiórki poznamy najwcześniej za kilka tygodni. W najbliższych dniach prowadzone będą także licytacje przedmiotów przekazanych przez gości pojawiających się podczas transmisji.