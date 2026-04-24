Pokolenie Alfa to kolejne, po pokoleniu Z, wychowane w czasach powszechnego dostępu do internetu. W związku z tym jego przedstawiciele od najmłodszych lat mieli kontakt m.in. z mediami społecznościowymi czy sztuczną inteligencją.

Pokolenia Alfa przyswaja treści inaczej niż wcześniejsze pokolenia

Wszystko to sprawia, że przedstawiciele pokolenia Alfa, którzy powoli wchodzą w dorosłość, w inny sposób niż starsze roczniki przyswajają treści.

– Najważniejsza jest szybkość przekazu i łatwość przyswojenia danej treści. Młodzi ludzie też o wiele bardziej chłoną kontrowersję i materiały wywołujące emocje. Im szybsze i bardziej treściwe są komunikaty, tym lepiej – wyjaśnił w rozmowie z portalem radiozet.pl 19-letni Julian Heller.

Pokolenie Alfa ma od dziecka styczność nie tylko z samym internetem, lecz także ze sztuczną inteligencją oraz udzielanymi przez nią szybkimi odpowiedziami. W komunikacji chcą uzyskiwać konkretne i proste porównania czy zestawienia, dzięki którym łatwiej jest im podejmować decyzje dotyczące m.in. zakupów czy usług.

– Chętnie oglądają również materiały, w których trudny temat jest zestawiony z czymś łatwiejszym. Niestety, często jest to płytki przekaz – zauważył Julian Heller.

Pokolenie Alfa w internecie. Pętla dopaminowa i shortsy

Ponadto dla nastolatków w czasie korzystania z internetu ważna jest tzw. pętla dopaminowa, a więc oglądanie w krótkim czasie dużej liczby szybkich rolek wideo.

– Te filmy są często ubarwione emocjami, prostymi porównaniami i przykładami. Często jeśli coś jest szokujące, to ma większą szansę na przyciągnięcie uwagi – wyjaśnił Heller.

Wśród pokolenia Alfa dużą popularnością cieszy się przede wszystkim YouTube i TikTok, gdzie znaleźć mogą dużo tzw. shortsów, czyli krótkich treści. Znaczenie ma dla nich również język. Mając na co dzień dużą styczność z językiem angielskim, sami często używają anglicyzmów. Ponadto istotny okazuje się wiek ewentualnych ekspertów. Pokolenie Alfa bardziej ufa osobom w swoim wieku, niż starszym.