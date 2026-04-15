Decyzję wydał w październiku 2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, tłumacząc ją przekroczeniami hałasu dobiegającego z toru. 31 marca 2026 r. zakaz podtrzymał GIOŚ, jednak zaskarżyło ją Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski. Inspektor zgodził się z argumentami stowarzyszenia i zmienił własną decyzję.

W uzasadnieniu skargi stowarzyszenie napisało, że wstrzymanie użytkowania Toru Poznań w Przeźmierowie stanowi niebezpieczeństwo „wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków” z uwagi na zaplanowane na najbliższy sezon wydarzenia sportowe.

Start sezonu na Torze Poznań

Poinformowało też, że na najbliższą niedzielę 19 kwietnia zaplanowano „Otwarcie Sezonu na Torze Poznań”. W programie znalazły się zawody, a także start sezonu kolarskiego. Wszystkie wydarzenia, które miały odbyć się na Torze Poznań, w tym szkolenie dla policjantów, zostały obecnie odwołane.

Pojawił się też argument, że wskutek decyzji GIOŚ Polska będzie jedynym w Europie krajem bez toru tego typu. Stowarzyszenie podkreśla, że jest to jedyny tor wyścigowy w Polsce klasy FIA Grade 3, na którym mogą odbywać się mistrzostwa Polski. Dzięki tej homologacji Tor Poznań jest kluczowym zapleczem technicznym i szkoleniowym dla polskiego motorsportu, umożliwiającym organizację wyścigów samochodowych, motocyklowych, rallycrossu czy kartingu.

„Utrzymanie tej klasy wymaga spełnienia określonych warunków. Wstrzymanie działalności Toru Poznań będzie skutkowało jego szybkim niszczeniem i utratą homologacji” – napisał GIOŚ.

Automobilklub Wielkopolski o decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

„Wniosek Automobilklubu Wielkopolski został uwzględniony m.in. ze względu na: ryzyko poważnych strat i nieodwracalnych skutków, zagrożenie utraty homologacji FIA, wpływ na bezpieczeństwo i szkolenia kierowców, odwołanie licznych wydarzeń sportowych” – skomentował Automobilklub Wielkopolski na Facebooku.

Dodał, że decyzja ma charakter tymczasowy i obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. „To ważny krok dla przyszłości polskiego motorsportu i funkcjonowania jedynego toru tej klasy w Polsce” – podkreślili działacze.