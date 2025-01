Śnieg, marznące opady i mgła. W tych rejonach zapanują trudne warunki drogowe

Zgodnie z aktualną prognozą średnioterminową IMGW (na 10 dni), większość najbliższych opadów śniegu będzie miała charakter miejscowy. W ciągu tego tygodnia najsilniejsze opady śniegu są przewidziane w środę - głównie w południowej i wschodniej części Polski, maks. do ok. 2.1 mm. Opady śniegu z deszczem utrzymają się na wschodzie również w czwartek. W tym dniu najmocniej popada na północnym zachodzie kraju – maksymalnie do ok. 2,7 mm opadów deszczu. W piątek 24 stycznia na przeważającym obszarze Polski pojawią się miejscowe opady deszczu – za wyjątkiem Podhala, gdzie spodziewany jest śnieg. Według wstępnych prognoz mokry będzie również nadchodzący weekend i ostatnie dni stycznia.

Temperatura powietrza – ciąg dalszy ocieplenia

Styczeń zaskoczył już pod kątem nietypowych – jak na tą porę roku – temperatur. Jak wskazuje aktualna prognoza średnioterminowa, temperatury na plusie w ciągu dnia utrzymają się na dłużej, a kolejna fala „ocieplenia” jest przewidywana już z początkiem weekendu. Od środy 22 stycznia do piątku 24 stycznia maksymalne temperatury utrzymają się na poziomie ok. 1-7 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozą IMGW już w sobotę 25 stycznia maksymalne temperatury w niektórych rejonach kraju mogą przekroczyć 10 stopni Celsjusza. Na terenie województwa dolnośląskiego możliwy jest wzrost temperatury maksymalnie do nawet ok. 13 stopni Celsjusza (sobota). Ocieplenie utrzyma się także w ciągu przyszłego tygodnia.