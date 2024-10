Nie żyje znany psycholog Philip Zimbardo

Czytaj więcej Społeczeństwo Mistyfikacja w słynnym eksperymencie prof. Zimbardo? Z pozoru niewinna symulacja więziennych realiów wymknęła się spod kontroli. Jej rezultaty zaskoczyły nawet samego organizatora eksperymentu. Czy aby na pewno zaskoczyły? A może była to mistyfikacja, na której pomysłodawca zbudował swoją karierę?

Żona Zimbardo, Polka z pochodzenia Christina Maslach, jest profesorem psychologii na University of California w Berkeley. Była wśród badaczy uczestniczących w eksperymencie więziennym. Była też jedną z pierwszych osób, które uświadomiły profesorowi Zimbardo, że eksperyment wymyka się spod kontroli.



Centrum Zimbardo powstało w Nikiszowcu

Centrum Zimbardo w Nikiszowcu powstało w 2014 roku jako miejsce wsparcia lokalnej młodzieży. Było tworzone od 2008 roku, kiedy władze Katowic dostrzegły w dzielnicy Janów - Nikiszowiec potrzebę utworzenia miejsca dla młodzieży. W 2012 roku na zaproszenie Uniwersytetu Śląskiego zawitał tam profesor Philip Zimbardo, który postanowił wesprzeć pomysł utworzenia miejsca dla młodzieży. W czerwcu 2013 roku uroczyście podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum młodzieżowego pod patronatem profesora Zimbardo.



Prezydent Katowic, Marcin Krupa złożył kondolencje bliskim profesora: "Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Philipa Zimbardo – wybitnego psychologa, który miał bliski związek z Katowicami. To właśnie na historycznym osiedlu Nikiszowiec założył pierwsze na świecie Zimbardo Youth Center, centrum dla młodzieży, mające na celu wspieranie ich rozwoju oraz inspirowanie do działań prospołecznych. Często podkreślał, że Nikiszowiec to idealne miejsce do realizacji jego wizji, pomagającej młodym ludziom odkrywać swój potencjał i rolę w społeczeństwie. Składam szczere wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. To wielka strata dla nas wszystkich."