Słowacja chce zakazać szczepionek mRNA. Antyszczepionkowcy u władzy

Wezwanie Kotlára do zakazu szczepionek mRNA popiera sam premier Fico. – Wszyscy wiecie, że osobiście zawsze byłem przeciwny szczepieniom eksperymentalnymi szczepionkami przeciwko covid – powiedział Fico w swoim wystąpieniu opublikowanym w weekend na Facebooku. Dodał, że miał „wielu znajomych”, którzy mieli poważne problemy zdrowotne po szczepieniu przeciwko COVID-19. Wezwał też Kotlára do ustalenia, kto wzbogacił się na Słowacji poprzez „niepotrzebny zakup materiałów medycznych i szczepionek”.

Rząd Słowacji zapowiedział zakończenie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w kwestii COVID-19

Słowacja była jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią pod względem liczby zgonów. W tym środkowoeuropejskim państwie UE z pięciomilionową populacją w związku z covidem zmarło 21 tys. osób. Oprócz słabego i niedofinansowanego systemu opieki zdrowotnej przyczyniły się do tego również kampanie dezinformacyjne, brak zaufania do nowoczesnych zachodnich szczepionek i niedocenianie samej pandemii.

Nieufność ta doprowadziła do tego, że wielu Słowaków odmawiało przyjęcia zachodnich preparatów, wybierając rosyjską szczepionkę Sputnik. Wiosną 2021 r. ówczesny premier Igor Matovič wysłał delegację rządową do Moskwy, aby zaopatrzyć się w Sputnik. Jednak po tym, jak UE nie uznała rosyjskiej szczepionki, ostatecznie nie została ona również zaakceptowana na Słowacji, a dawki szczepionki musiały zostać zniszczone.

Rząd Słowacji ma wątpliwości co do pandemii COVID-19

Mimo to rząd premiera Ficy podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w sprawie szczepionek mRNA i wątpliwości co do pandemii. Zapowiedział już też zakończenie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w kwestii COVID-19. – Przynajmniej zróbmy razem ten właściwy krok, wstrzymując podawanie preparatów mRNA do czasu udowodnienia skuteczności i bezpieczeństwa – zażądał Kotlár podczas prezentacji swojego raportu. Twierdzi on, że najpoważniejszym odkryciem jest to, że preparaty mRNA zmieniają ludzkie DNA. Szczepionki nie zostały wystarczająco przetestowane i dlatego są niebezpieczne – ocenił.

– To pokazuje, do czego doszła Słowacja po roku rządów Roberta Ficy – komentuje w rozmowie z DW słowacki politolog Grigorij Mesežnikov, prezes Instytutu Badań nad Sprawami Publicznymi (IVO) z siedzibą w Bratysławie. – Przecież w czasie pandemii COVID-19 Fico był prawdopodobnie najwyższym rangą liderem ruchu antyszczepionkowego nie tylko na Słowacji, ale w całej Europie.