Wtedy też po raz pierwszy oficjalnie była poruszona kwestia repatriacji kazachstańskich Polaków – zesłanych tam właśnie za swoją polskość. Tym, którzy nie będą chcieli wrócić do dawniej ojczyzny, Polska obiecała pomagać na miejscu. Nikt do tej pory nie wie, co w tym przypadku oznaczało słowo „pomagać”. Najprawdopodobniej nic. Bo trudno sobie wyobrazić, jak realnie miałaby to Polska robić na taką odległość – prawie 5 tys. km.

Przeciwnicy repatriacji

Przeciwników repatriacji w Polsce nigdy nie brakowało. Ale zawsze musieli to tłumaczyć z jakimś wykrętem, dyplomatycznie. Nieraz słyszałem, że repatriacja toczy się tak rachitycznie z powodu kolejnej złej ustawy o repatriacji. Mówili, że trzeba uchwalić jej nową wersję. Słyszałem to i głęboko się zastanawiałem, czy to mówią rozumni, rozsądni ludzie?! Lata im były potrzebne, by dojść do kolejnego wniosku, że wszystko, co robili, było marnotrawstwem czasu i pieniędzy; i trzeba to wszystko zaczynać od początku!

A ile za te lata dyskutowania nad tymi nieudanymi ustawami zapłacono posłom, senatorom i różnym urzędnikom pieniędzy… Przecież za te pieniędzy można by było sprowadzić do Polski chyba połowę moich ziomków! Tym bardziej że jest wzorowy przykład chociażby Niemiec, które w dużo krótszym okresie sprowadziły z byłego ZSRR do 2 mln swoich rodaków! A Polska może z 10 tys. Tylko nie mówcie mi, że taka różnica w porównaniu z Niemcami to dlatego, że Niemcy są wielokrotnie bogatsze. Nie mówcie też, że nie jesteśmy tak zorganizowani jak Niemcy. Jakbyśmy nie wątpili w słuszność wielu podejmowanych w tej sprawie decyzji i w organizatorskie zdolności miłościwie nam panujących, trudno uwierzyć, żeby we władzach naszego kraju (i to za rządów różnych partii) było aż tylu niemądrych ludzi, że przez tyle lat nie wiedzieli, co czynią, a raczej: czego nie czynią. Więc dlaczego to, co się nazywa w Polsce repatriacją, faktycznie jest jej parodią?

Po długich, wieloletnich rozważaniach doszedłem do jedynego możliwego wniosku: w Polsce nie chcą tych ludzi. Ktoś powie: ale dlaczego i kto nie chce, kiedy ze wszystkich stron tak w mediach, jak też w społeczeństwie polskim nadal panuje przekonanie, że Polakom z Kazachstanu trzeba dać możliwość powrotu do Polski? Chociażby dlatego, że przyrost naturalny w kraju jest na tyle marny, a ludzie w produkcyjnym wieku tak masowo wyjechali „za chlebem” na Zachód, pozostając tam potem na zawsze, że Polska po prostu się wyludnia. Jest mnie przykro to pisać, jako katolikowi i patriocie, ale chyba prawdą jest, że ta repatriacja idzie tak marnie dlatego, że sprzeciwiają się jej nasz Kościół katolicki i polskie MSZ.

Dlaczego Kościół i MSZ wolą mieć Polaków w Kazachstanie

Tam, w Kazachstanie, my, Polacy, jak i inni naokoło, zawsze uważaliśmy, że Polak i katolik to jest jedno i to samo. Myśleliśmy, że Kościół polski chętnie przygarnie nas w ojczyźnie dziadków, pradziadków naszych. I dopiero tu, w Polsce, po latach zrozumiałem, jak się głęboko myliłem. Dla Kościoła katolickiego nie ma narodowości. I jeśli jeszcze w samej Polsce jedno z drugim praktycznie jest połączone, to im dalej od Polski, tym mniejsze ma to znaczenie. Więc gdzieś tam w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, gdzie o Polsce mało co słyszeli, księża za jednego miejscowego nawróconego na katolicyzm aborygena chętnie oddadzą trzech prawosławnych Rosjan, dwóch Niemców luteran i jednego niewierzącego Polaka. Dla rzymskiego katolickiego Kościoła najważniejsze jest, jakiej ty jesteś wiary, a nie narodowości! A Polacy w Kazachstanie mają propagować katolicyzm. Dla dobra Kościoła, rzecz jasna!