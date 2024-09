Nawet jeśli wiele osób wyszło, mając wątpliwości co do dalszych działań, to wyszliśmy z przekonaniem, że dialog jest zainicjowany i będzie się toczył dalej, że minister Bodnar wie co robi a rząd nie odpuszcza kwestii wymiaru sprawiedliwości i staje na pryncypialnym stanowisku, że te wszystkie nadużycia, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie osiem lat, muszą być naprawione.

„Sądy działają dzisiaj jeszcze gorzej, niż działały w 2015 roku”

Jak zaznaczył szef Instytutu Spraw Publicznych, propozycje, przedstawione przez ministra sprawiedliwości miały „pogodzić dwa sprzeczne postulaty”, z jednej strony przedstawiane przez środowiska, walczące o praworządność, by „rozliczyć neo-KRS i osoby, które uczestniczyły w zamachu na praworządność”, z drugiej strony pragmatyczna zasada, że proces rozliczeń i zmian nie powinien doprowadzić do pogorszenia trudnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. - Warto przypomnieć, że przewlekłe procedury sądowe i sposób działania sądów były jednym z powodów, dla których część opinii publicznej uznała radykalne działania ministra Zbigniewa Ziobry „za jakoś tam uzasadnione”. - Kiedy PiS przychodził do władzy, zadowolenie z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości było dosyć niskie i to umożliwiło ten frontalny atak na niezależność sądownictwa – powiedział dr Kucharczyk. - Zmiany, które (Zbigniew) Ziobro wprowadzał nic nie dały, a wręcz przeciwnie. Sądy działają dzisiaj jeszcze gorzej, niż działały w 2015 roku. Chodzi o to, żeby naprawiając wymiar sprawiedliwości, przywracając mu niezależność, jednocześnie wprowadzić takie zmiany, by przeciętny obywatel także odczuł poprawę - ocenił dr Kucharczyk.

Jak powiedział, obawą opinii publicznej może być to, że wyroki, które zapadły z udziałem neosędziów, mogą zostać unieważnione. - Minister Bodnar uważa, a wokół tego toczyła się głównie dyskusja, że większość z tych rzeczy da się pogodzić - powiedział prezes ISP.

„Dobrze, że jest porozumienie wszystkich uczestników debaty o wymiarze sprawiedliwości”

Pytany o podnoszone podczas spotkania wątpliwości wokół propozycji ministra Adama Bodnara, dr Kucharczyk odpowiedział, że miał poczucie, że „minister Bodnar ma większość sali za sobą”. - Większość uczestników, jeśli zgłaszało konkretne wątpliwości co do niektórych rozwiązań, to nie miało wątpliwości, że sam kierunek zmian jest dobry, wiarygodny i realistyczny – mówił dr Kucharczyk.

Dodał, że propozycje „zasługują na uwagę”, bo choć są trudne do pogodzenia, to „lepszej propozycji nikt dotąd nie sformułował”. - Wszyscy o tym mówili, że z jednej strony są normy konstytucyjne, zasady niezależności sądownictwa, ale społeczeństwo oceni te zmiany z tego punktu widzenia, czy sądy i prokuratura działają lepiej, czy gorzej. - Dobrze, że ten kontekst cały czas był obecny i widać, że jest porozumienie wszystkich uczestników tej debaty – uważa dr Jacek Kucharczyk.