Jak informuje portal France24, argentyńska policja we wtorek zatrzymała Polaka, który bez zabezpieczenia wspinał się na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower, znajdujący się w dzielnicy Retiro w Buenos Aires. Budynek ma 125 metrów wysokości.

Argentyna: Polak zatrzymany w w Buenos Aires. Wspinał się na wieżowiec bez zabezpieczenia

Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna. Polak, który wspinał się na wieżowiec bez lin zabezpieczających, został zatrzymany niedługo przed dotarciem na szczyt, bo na wysokości około 25. piętra. Mężczyznę zmuszono do zejścia na dół, a następnie zabrano go do aresztu.

Jak podają argentyńskie media, prokuratura miała wnieść o aresztowanie mężczyzny pod zarzutem przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego. Grozi za to kara od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się szef lokalnych władz Jorge Macri. We wpisie opublikowanym w serwisie X zapowiedział, że będzie wnioskował do wymiaru sprawiedliwości, by nakazał wspinaczowi zapłacić za operację przeprowadzoną przez służby.