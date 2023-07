Robert Rohde, główny naukowiec z Berkeley Earth, powiedział we wtorek na Twitterze, że świat „może zobaczyć kilka jeszcze cieplejszych dni w ciągu najbliższych 6 tygodni”.

Nowy rekord już wkrótce. Lato dopiero się zaczyna

Ten globalny rekord jest kolejnym wskaźnikiem tego, jak szybko świat się nagrzewa, ponieważ nadejście naturalnego zjawiska klimatycznego El Niño, które ma efekt ocieplenia, nakłada się na globalne ocieplenie napędzane zmianami klimatycznymi.

- To nie jest rekord do świętowania i nie będzie trwał długo, ponieważ lato na półkuli północnej wciąż jest w większości przed nami i rozwija się El Niño – powiedziała Friederike Otto, starsza wykładowczyni nauk o klimacie w Grantham Institute for Climate Change and the Environment w Wielkiej Brytanii..

Katastrofalne skutki rekordowych temperatur

W tym roku na całym świecie padły już rekordy upałów, co miało druzgocące konsekwencje.

W południowych stanach Stanów Zjednoczonych, głównie w Teksasie, trzytygodniowe upały w czerwcu z temperaturą 38 stopni i ekstremalną wilgotnością zabiły co najmniej 13 osób.