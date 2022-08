Z Odry wyławianych jest coraz więcej śniętych i martwych ryb. Sprawa została skierowana do prokuratury, a do mieszkańców i turystów zwrócono się z apelem, by nie wchodzili do rzeki.

Pierwsze sygnały o martwych rybach w rzece Odra dotarły do pracowników Wód Polskich 26 i 27 lipca. Niecodzienną sytuację zaobserwowano w rejonie śluzy w Oławie.

Jak informuje Onet.pl, prokuratura w Oławie wszczęła czynności w sprawie zanieczyszczonej Odry. Jeszcze dziś sprawa może zostać przekazana Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badania na różnych odcinkach rzeki. Wyniki próbek z Dolnego Śląska pobranych 28 lipca wykazały wysoki poziom tlenu w wodzie odbiegający od typowych stężeń tego pierwiastka latem.

Po 1 sierpnia w żadnej z próbek nie wykryto obecności mezytylenu. "We wszystkich badanych próbkach zaczynając od dnia 28 lipca mikroskopowa analiza biologiczna wykazała występowanie typowych organizmów dla rzeki Odry" - przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

"Niezależnie od dotychczasowych ustaleń, stan fizyko-chemiczny wody w Odrze monitorowany jest w trybie ciągłym, na bieżąco, codziennie" - poinformowano w czwartek.

Jak informuje PAP, na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz Prezes Wód Polskich Przemyslaw Daca udają się w czwartek do Oławy, aby na miejscu przyjrzeć się katastrofie ekologicznej.