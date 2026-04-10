Balony przemytnicze, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera stacji, zauważone zostały w okolicach Ełku, Giżycka i Bartoszyc. Ponadto – jak dodają warmińsko-mazurscy policjanci, na których powołuje się RMF FM – zauważone zostały także w pobliżu Olecka.

Reklama Reklama

Kilkanaście balonów przemytniczych wleciało 10 kwietnia do Polski

O godz. 6.00 zawiadomienie o ujawnieniu balonów przemytniczych wpłynęło również w miejscowości Łopusze w województwie podlaskim.

– Przypominamy i apelujemy o ostrożność! W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, w szczególności balonów z podczepionym ładunkiem, nie zbliżaj się do nich i nie dotykaj ich. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie – powiedział młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, cytowany przez RMF FM.

Balony przemytnicze: Co to za obiekty?

Balony przemytnicze, jak podaje RMF FM, to jasne czasze zawierające czarny pakunek nielegalnych papierosów. Każdy taki balon jest najczęściej wyposażony w odbiornik GPS, dzięki któremu tzw. kurierzy mogą zlokalizować i odebrać przemycone materiały.

Na razie nie ma informacji o tym, czy wszystkie balony przemytnicze już wylądowały. Sprawą zajmuje się policja.