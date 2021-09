- Szczególnie chciałbym podziękować pani za pamięć o Polsce. Mimo, że to Stany Zjednoczone Ameryki stały się Pani domem i tam odnosi Pani największe sukcesy, zawsze podkreśla Pani swoje związki z Polską, a duch sztuki ludowej Podhala obecny jest w Pani rzeźbiarskich dziełach. Swoją postawą potwierdza pani bliskość naszych narodów, stając się ambasadorem polskiej kultury – powiedział podczas uroczystości w Warszawie minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

Ursula von Rydingsvard słynie z monumentalnych rzeźb. Jej prace znajdują się w kolekcjach największych muzeów świata. Podkreślając swoje rodzinne korzenie, artystka nadaje im często polskie tytuły, np. „Echo”, „Elegantka”, „Zakopane”, „Droga”. Tworzy prace abstrakcyjne, zawierające jednak subtelne aluzje biograficzne i kulturowe.

Urodziła się w Deensen w Niemczech w 1942 roku, gdzie jej rodzice zostali podczas wojny wywiezieni na roboty przymusowe. Do USA przybyła z rodziną w 1950 roku. Studiowała sztukę m.in. na Uniwersytecie Miami oraz w Berkeley, a tytuł magistra sztuki uzyskała na nowojorskim Columbia University. Obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku

- Mimo mojego życia w Stanach ta polskość cały czas we mnie jest i cały czas ją czuję. Polacy mają innego ducha niż Amerykanie. Ten duch jest również we mnie, a przez to także w moich pracach – mówiła Ursula von Rydingsvard, odbierając odznaczenie.

4 września otwarta zostanie jest wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsku, prezentująca jej dwanaście wielkoformatowych rzeźb, rysunki oraz instalację. Wystawa następnie będzie prezentowana w w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Kuratorka wszystkich trzech wystaw jest Eulalia Domanowska. Tytuł „Ursula von Rydingsvard - Tylko sztuka” podkreśla pasję i powołanie artystki. Jak sama wyznaje, nie mogłaby żyć bez sztuki.